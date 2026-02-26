완도군, ‘제1회 완도 청해 문학상’ 공모

3월 31일까지 접수, 완도 치유 문화 문학 영역까지 확장

이미지 확대 제1회 완도 청해 문학상 공모 포스터.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘치유의 섬’으로 알려진 전남 완도군이 이번에는 문학의 향기로 마음을 치유할 수 있는 ‘제1회 완도 청해 문학상’ 공모전을 연다.문학상 공모전은 완도가 지닌 ‘치유 문화’를 문학의 영역으로 확장해 완도의 가치를 알리고 완도 문학의 저변을 넓히기 위해 마련됐다.‘완도 청해 문학상’ 공모전은 첫 회부터 총상금 규모가 4100만 원에 달하는 등 전국 규모의 수준으로 첫발을 내디딘다.이번 공모는 세 부문으로 진행된다.일반부(20세 이상 국민) 참가 요건은 2년 이내에 출간해 미 수상한 시 또는 소설 1권을 제출하면 되고, 청소년부(19세 이상 전남도민)는 시 5편 또는 수필 2편의 창작물을 제출하면 된다.현재 완도군에 주소를 둔 청해 작가상은 2년 이내에 출간해 미 수상한 시 또는 수필, 소설 1권을 제출하면 된다.일반부 대상은 2천만 원, 우수상은 1천만 원, 청소년부는 부문별 50만 원, 청해 작가상은 부문별 5백만 원이 수여된다.작품 접수는 3월 31일까지이며 접수 방법은 일반부와 청해 작가상은 우편 및 방문 접수, 청소년부는 이메일(shgywjd@korea.kr)로 접수하면 된다.수상자는 오는 5월 1일 홈페이지에 공고하고 개별 통지할 예정이다.제출 서류 등 기타 자세한 사항은 완도군청 누리집 고시 공고를 통해 확인할 수 있다.완도 류지홍 기자