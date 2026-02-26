구례 육용 오리농장서 조류인플루엔자 검출

초동방역팀 파견해 가축 처분, 24시간 이동 중지 명령

이미지 확대 전남도가 26일 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출된 구례군의 육용오리 농장에서 초동방역 활동을 하고 있다.

전남 구례군 용방면의 한 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 전남도가 26일 초동방역에 나섰다.육용 오리 9천여 마리를 사육하고 있는 해당 농장은 방역지역 예찰검사 과정에서 H5형 조류인플루엔자 항원이 검출됐다.고병원성 여부는 농림축산검역본부가 정밀검사 중으로, 결과는 1~3일 이내 나올 예정이다.전남도는 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 투입해 농장 출입을 통제하고 살처분을 완료하고 도 현장지원관 2명을 파견해 발생 원인 등에 대한 정밀 조사를 진행하고 있다.또 추가 확산 방지를 위해 발생농장 반경 10km 방역지역 가금농장을 대상으로 정밀검사를 하는 한편 주변 소하천과 저수지 인근 도로, 가금농장 진입로에는 가용 소독 자원을 동원해 집중 소독을 하고 있다.전남도는 발생 계열사 전 농가에 대한 방역 점검을 실시하고 지역 오리농장, 도축장·사료공장 등 관련 축산시설, 축산차량에 대해 27일 낮 12시까지 24시간 일시 이동 중지 명령을 내리고 가금농장과 축산 관계시설 일제 소독과 이행 여부를 점검하고 있다.이영남 전남도 동물방역과장은 “고병원성 조류인플루엔자가 지역을 가리지 않고 산발적으로 발생하는 엄중한 상황”이라며 “농장 출입 통제와 소독 등 농장 내부로 유입될 수 있는 오염원을 원천 차단하는 것이 가장 중요하다”고 말했다.26일 현재 고병원성 조류인플루엔자는 전국에서 49건, 전남에서는 나주·영암·곡성·구례 등에서 9건이 발생했다.구례 류지홍 기자