전남도, 미국 KMC와 3480억 항공 정비 투자협약

연간 화물기 10대 생산·1천명 일자리 창출, 통합정비센터도 추진

김영록 전남지사가 26일 도청에서 박봉철 美 KMC社 회장과 무안항공특화단지 MRO산업 투자협약을 체결하고 있다.

전라남도는 26일 도청 접견실에서 미국 화물기 개조(P2F) 전문기업인 KMC와 3480억 원 규모의 항공정비(MRO) 투자협약을 했다.이날 협약식에는 김영록 전남도지사와 박봉철 KMC 회장 등이 참석했다.이날 협약에 따라 KMC은 오는 2028년까지 무안국제공항 내 약 3만 평 부지에 대형 화물기 개조를 위한 글로벌 조립 라인을 구축한다.1단계 사업으로 보잉 777-300ER 등 노후 여객기를 화물기로 개조하는 ‘부가형식증명(STC)’ 기술을 바탕으로 연간 10대의 대형 화물기를 생산할 계획이다.또 2단계(2028~2030년) 사업으로 1500억 원을 추가로 투입해 민·군 통합 항공정비센터를 구축할 예정이다.이를 통해 해외 의존도가 높았던 군·관 대형기 정비 물량의 국내 환류와 기술 자립화를 꾀한다는 전략이다.특히 이번 투자는 지역 내 약 1천 명에 달하는 우수한 일자리 창출로 이어져 지역 청년에게 새로운 기회를 제공하고, 지역 경제에 폭발적인 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.또 광주 군 공항 이전과 연계해 공항 이전으로 확보될 광활한 부지와 인프라가 KMC의 첨단 기술력과 결합하면 무안은 명실상부한 대한민국 항공산업의 중심지로 우뚝 설 전망이다.박봉철 KMC 회장은 “무안공항을 살리고 지역경제를 활성화하기 위해 투자를 결정했다”며 “KMC는 독보적인 대형 항공기 개조 기술을 기반으로 무안에 항공산업 생태계를 구축, 전남을 세계적 항공산업 중심지로 만들겠다”고 말했다.전남도 관계자는 “이번 협약은 전남이 세계적 MRO 산업의 중심지로 도약함과 동시에, 무안국제공항이 글로벌 항공 물류 허브로 재도약하는 결정적 이정표가 될 것”이라며 “KMC가 전남에서 세계 최고의 항공기업으로 비상하도록 행정적·재정적 지원에 적극 나서겠다”고 강조했다.무안공항은 올해 3월 활주로 연장(2천800m→3천160m) 사업을 완료해 대형 항공기 이착륙 기반이 마련될 예정이다.전남도는 2026년부터 200억 원 규모의 ‘항공 MRO 기술지원센터’를 구축해 정비 기술 고도화와 전문 인력 양성에 박차를 가할 계획이다.무안 류지홍 기자