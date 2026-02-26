‘소록도 관리권 고흥군으로 이관’ 촉구 서명운동 본격 전개

2~3월 집중 추진 기간 운영

온·오프라인 서명운동 병행 추진

이미지 확대 고흥군이 소록도 관리권의 조속한 이관을 촉구하기 위해 서명운동을 본격 추진한다.

전남 고흥군이 소록도 관리권의 조속한 이관을 촉구하기 위해 서명운동을 본격 추진한다.현재 소록도 전역은 보건복지부 소속 국립소록도병원 관할구역으로 지정돼 있으나 주민 생활을 위한 행정서비스와 체계적인 관리가 충분하지 않아 주민 불편이 발생하고 있다. 특히 전문 인력 부족으로 인한 환경 자원과 문화유산 훼손 우려가 지속적으로 제기되는 상황이다.이러한 문제를 해결하고자 지난해 6월 이재명 대통령은 소록도 방문 당시 공영민 고흥군수의 건의를 반영해, 병원 외 지역의 행정·관리 기능을 고흥군으로 이관할 것을 지시했다. 현재 관계 부처 간 공식적인 논의가 진행 중이다.이에 고흥군은 소록도 관리권의 조속한 이관을 통해 병원 구역을 제외한 국유지를 직접 양여 받아 지방정부 주도의 통합 관리 체계를 구축할 방침이다. 방치되거나 훼손되는 문화유산과 환경 자원을 효율적으로 보존하고, 소록도 주민에게 다양한 복지·행정 서비스를 신속히 제공해 안정적인 삶을 뒷받침하기 위해 서명운동을 추진하게 됐다.서명운동은 온·오프라인에서 동시 진행된다. 오프라인 서명은 각 읍·면사무소에서 참여할 수 있다. 온라인 서명은 고흥군 대표 누리집과 공식 사회관계망(SNS) 채널의 배너 링크, 정보무늬(QR코드)를 통해 참여할 수 있다.군은 이번 서명운동을 통해 소록도 관리권 이관에 대한 지역사회의 확고한 의지를 대내외적으로 표명하고, 이를 토대로 중앙정부와 국회 등에 소록도 관리권의 조속한 이관을 위한 건의 활동을 펼칠 예정이다. 특히 2~3월을 서명운동 집중 추진 기간으로 정해 운영 중이다.현재 소록도에는 주민 320여명이 거주하고 있다. 지난해 10월 진행된 주민 자체 여론조사 결과 전체 주민의 79%가 고흥군으로의 관리권 이관에 찬성하는 것으로 나타났다.군 관계자는 “소록도는 한센인의 아픔과 치유의 역사, 천혜의 자연환경, 그리고 주민들의 삶이 공존하는 보존과 치유가 필요한 공간이다”며 “소록도의 귀중한 역사적·자연적 자원을 효율적으로 보존하고 체계적인 행정서비스로 소록도 주민에게 편안한 일상을 제공하기 위해서는 고흥군으로의 조속한 관리권 이관이 매우 시급하다”고 강조했다.고흥 최종필 기자