인천 송도, ‘아시아 케임브리지 사이언스파크’로 키운다

영국 방문 유정복 인천시장, 연일 성과

이미지 확대 유정복 인천시장이 25일(현지시간) 영국 케임브리지대학교 화학과 연구실을 방문해 설명을 듣고 있다. 인천시 제공

영국 케임브리지대학교의 사이언스파크를 인천 송도국제도시에 유치하는 방안이 가시화하고 있다. 영국을 방문 중인 유정복 인천시장이 연일 성과를 거두고 있다는 평가가 나온다.인천시는 유 시장이 25일(현지시간) 영국 케임브리지대를 방문해 송도를 ‘아시아 케임브리지 사이언스파크’로 육성하기 위한 방안을 모색했다고 26일 밝혔다.케임브리지대가 위치한 케임브리지셔·피터버러 광역시는 대학·연구기관·병원·기업이 긴밀하게 연결된 세계 최고 수준의 생명과학 클러스터다. 글로벌 혁신 경제도시이며 생명과학 분야 연구개발과 창업·투자·산업이 하나의 생태계로 작동하고 있다.송도에 케임브리지 사이언스파크를 유치해 글로벌 바이오 혁신 거점으로 도약시키겠다는 게 유 시장의 목표다. 송도는 이미 세계 최대 규모의 바이오 의약품 생산도시여서 케임브리지 사이언스파크를 유치하면 글로벌 거점으로 성장하기 위한 날개를 다는 셈이다.시는 이를 성공시키기 위한 전 단계로 영국의 벤처투자사 살로니카(Salonica)와 관련 업무협약을 체결했다. 살로니카는 케임브리지의 혁신 네트워크와 연구기관, 기술 기업과의 연계를 지원하고, 시는 생태계 발전을 위한 공공 앵커 역할을 한다는 게 이번 업무협약의 주요 내용이다.초기 단계부터 벤처투자사가 참여하는 구조를 마련해 송도와 케임브리지 간 연구자·투자자 상호 교류 채널을 구축한다는 방침이다.유 시장은 “인천과 살로니카 간 협력은 단순한 교류를 넘어 연구·기술·투자가 연결되는 국제 협력의 출발점”이라며 “두 도시가 가진 경쟁력이 합쳐지면 더 큰 시너지를 이룰 수 있다”고 말했다.케임브리지대 측은 인천과 케임브리지 간 교환학생 프로그램을 제안했고, 유 시장은 향후 실무협의 추진을 약속했다.유 시장은 전날 영국 명문사립 ‘럭비 스쿨’ 인천캠퍼스 유치 등을 위한 업무협약도 체결했다.강남주 기자