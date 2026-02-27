국립목포대, 교육부 ‘AI분야 첨단산업 인재양성 부트캠프 사업’ 선정

5년간 총사업비 102억 원 확보

호남권 AI 핵심 인재 양성 박차

대학·기업 공동 단기 집중교육

마이크로디그리 인증 취업 지원

국립목포대학교가 교육부와 한국산업기술진흥원이 주관하는 ‘2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프’ 인공지능(AI) 분야에 최종 선정됐다고 27일 밝혔다.‘첨단산업 인재양성 부트캠프’는 대학과 기업이 공동으로 개발·운영하는 1년 이내의 단기 집중 교육을 통해 현장 실무 역량을 갖춘 첨단 인재를 양성하는 국가 핵심 교육 사업이다.이번 선정은 국립목포대가 전남 주력 산업의 AI 대전환과 AI 기반 미래 융합 산업 성장을 견인할 수 있는 AI 인프라와 교원 전문성 등 우수한 역량을 인정받은 결과다. 이에 따라 5년간 총 102억원을 확보해 AI 전문 인재 양성에 본격적으로 투입하게 됐다.국립목포대는 AI 전문 인재 양성을 위해 참여 기업들과 긴밀한 산학 협력 체계를 구축할 예정이다. 구체적으로는 기업 수요 기반 직무 분석 및 교과목 개발 참여, 기업 재직자 참여 교과목 공동 운영, 현장 실습 및 인턴십 운영 등 수준별 단기 집중 교육 과정을 기업과 공동으로 추진한다.해당 교육 프로그램을 이수한 학생들은 소단위 학위(마이크로디그리) 공식 인증을 받게 되며, 이를 바탕으로 관련 첨단 분야 우수 기업 취업에서 경쟁력을 확보할 수 있게 된다.송하철 국립목포대 총장은 “전남 주력 산업의 AI 대전환을 주도할 AI 융합 전문 인재 양성에 최선을 다할 것”이라며 “앞으로 기업에서 즉시 현장에 투입할 수 있는 최우수 실무형 AI 인재를 길러내고, 나아가 지역 첨단 산업의 혁신 성장을 견인하겠다”고 밝혔다.임형주 기자