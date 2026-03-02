전남도, 장애인 일자리 역대 최다인 4132명 선발·배치

377억 투입, 안정적 소득 기반·직무 경험으로 자립역량 강화

이미지 확대 전남도가 장애인복지관 안내데스크에서 장애인 일자리 사업을 추진하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전라남도가 장애인의 경제적 자립과 안정적 사회참여 확대를 위해 ‘2026년 장애인 일자리 사업’을 통해 전년보다 396명이 늘어난 4132명을 선발·배치한다.장애인일자리사업에는 총 377억 원을 투입해 취업 취약계층인 장애인에게 안정적 소득 기반을 마련하고, 다양한 직무 경험으로 자립 역량을 강화할 계획이다.공공분야 장애인 일자리는 장애인 일자리와 전남형 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공 일자리, 중증장애인 동료 상담 일자리로 구분된다.이 가운데 장애인 일자리와 중증장애인 동료 상담 일자리는 국비를 지원받고, 전남형 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리는 100% 지방비로 운영한다.가장 많은 인원이 참여하는 장애인 일자리는 전일제와 시간제, 복지형, 시각장애인 안마사 파견, 발달장애인 요양보호사 보조로 운영하며, 지역 74개 제공기관에서 2910명이 참여하고 있다.장애인 일자리 참여자는 읍면동 행정복지센터에서 장애인복지 업무를 보조하거나 복지시설·특수학교 환경정비와 급식 지원, 장애인 주차구역 계도, 경로당·복지관 안마 서비스 제공, 요양원 입소자 식사·이동 지원 등 다양한 분야에 배치된다.올해부터는 복지형 일자리에 장애 정도가 심한 장애인의 특성과 수행 가능 수준을 반영한 신규 맞춤형 11개 직무(문화예술·인식개선·권익증진)를 도입했다.‘권리 중심 중증장애인 맞춤형 공공 일자리’는 2022년 82명으로 시작해 올해 130명까지 확대했으며, 18개 제공기관에서 운영 중이다.이 사업은 심한 장애로 민간 노동시장이나 기존 장애인일자리, 직업재활시설 작업장 등에서 근무가 어려운 중증장애인을 대상으로 권익옹호(캠페인·편의시설 모니터링), 문화체험(미술·음악·연극 등), 인식 개선(강의·공연 등) 등 3개 유형 직무를 지원한다.중증장애인 동료 상담 일자리는 동료 상담가 52명이 상담·자조 모임·사례 관리 등을 통해 자립 역량 강화를 지원하는 사업으로, 지역 15개 제공기관에서 총 1040명이 참여 중이다.장애인 일자리 참여 대상은 지역 거주 18세 이상 미취업 등록 장애인이며, 거주지 읍면동 행정복지센터 또는 사업 수행기관에 신청하면 된다.무안 류지홍 기자