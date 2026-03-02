성동구, 대학생 위한 ‘천원의 아침밥’ 지원 확대

지난해 일평균 150명에서 올해 300명으로 확대

이미지 확대 정원오 성동구청장이 지난해 6월 ‘천 원의 아침밥’ 체험을 위해 한양대학교에 방문했다.

성동구 제공

서울 성동구는 지난해에 이어 올해도 한양대학교 학생들을 대상으로 ‘대학생 천원의 아침밥’ 지원을 대폭 확대한다고 2일 밝혔다.이 사업은 대학생들의 아침 식사 결식률을 낮추고, 국내산 쌀 소비 촉진 및 균형 잡힌 식습관 형성을 돕기 위해 1식당 1000원으로 아침 식사를 제공하는 사업이다. 농림축산식품부, 서울시, 성동구, 대학이 재정을 분담해 지원하고 있다.성동구는 지난해 한양대의 운영 성과와 대학생들의 높은 만족도를 반영해 올해부터는 지원 규모를 두 배로 늘렸다. 지난해 일평균 150명이던 수혜 인원을 올해는 300명으로 확대해 더 많은 학생들이 양질의 아침 식사를 이용할 수 있게 됐다. 한양대 ‘천원의 아침밥’은 시험 기간 매진 사례가 이어졌고, 우수한 사업 운영으로 지난해 천원의 아침밥 운영 관련 ‘농식품부 장관상’을 수상하기도 했다.구는 지원 확대와 함께 관리 체계도 강화한다. 올해 2월 점검반을 편성해 조식 품질과 운영 시간 준수 여부, 보조금 집행의 적정성 등을 현장에서 직접 확인할 계획이다. 이를 통해 사업의 투명성과 효율성을 동시에 높인다.정원오 구청장은 “청년들에게 하루를 버틸 힘이 되는 아침 식사가 부족함 없이 제공될 수 있도록 지원을 확대했다”며 “지원에 그치지 않고 지속적인 점검과 관리로 학생들에게 실질적인 도움이 되는 사업으로 운영해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자