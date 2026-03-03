제54회 강진청자축제 27만명 역대 최대 흥행 ‘초대박’

전년보다 54% 이상 증가

숙박 연일 만실·음식점 수백명 몰려

이미지 확대 제54회 강진청자축제 현장 모습.

지난달 21일부터 지난 2일까지 전남 강진군 대구면 고려청자박물관 일원에서 열린 ‘제54회 강진청자축제’에 전국에서 관광객 27만명이 몰리며 역대 최대 흥행 기록을 세웠다. 겨울의 끝자락에서 시작된 이번 축제는 청자와 미술, 체험과 공연이 어우러진 체류형 축제로 운영되며 많은 관광객의 발길을 이끌었다.축제 기간 총 26만 7000여명이 방문해 축제장과 지역 상권에 활기를 더했다. 전년 17만여명 대비 54% 이상 증가한 수치다.이번 축제는 ‘청자와 미술의 결합’을 기획 방향으로 체험 프로그램을 한층 강화했다. 물레 성형 체험과 청자 코일링, 청자 조각 체험 등 전통 도자 체험은 물론 미술 포일아트와 선캐처 만들기 등 창의적 체험 프로그램까지 확대 운영돼 남녀노소 누구나 참여하는 체험형 축제로 자리매김했다.청자축제인 만큼 청자 본연의 가치와 전통을 되새기는 데에도 의미를 뒀다. 관내 도예 명장들은 강진 명물인 청자를 알리기 위해 체험 프로그램, 전시 판매전 운영 등에 적극 참여하며 축제의 중심을 지켰다. 이번 축제는 여러 민간요 업체가 참여해 강진 청자의 전통과 품격을 전국에 알리는 계기가 됐다.축제의 또 다른 축이었던 공연 프로그램 역시 큰 관심을 받았다. 개막 축하공연을 시작으로 트로트 콘서트, 청자골 열린음악회, 폐막 콘서트까지 다양한 장르의 무대가 이어지며 축제의 분위기를 고조시켰다. 특히 2월 28일 공연에는 전세버스 130여대가 축제장을 방문하는 등 많은 인파가 몰렸다.미국에서 유학 온 일러스 린 엠마는 “봄 기운이 완연한 유채꽃 밭에서 함께 온 유학생 친구들과 좋은 추억을 쌓았다”면서 “강진청자를 오래 기억하겠다”고 전했다.지역 경제에도 긍정적인 효과가 이어졌다. 청자 판매액은 3억 8300만원으로 전년 3억 6600만원을 넘어섰다. 농특산물은 그야말로 초대박이었다. 지난해 1억원에서 올해는 5억여원을 가뿐히 넘겨 5배 가까운 매출을 기록했다. 연일 완판 행진이었다.축제 기간 강진 곳곳에도 웃음꽃이 피었다. 연일 수만 명의 관광객이 숙박과 음식점, 카페 등을 찾았다. 숙박업소는 연일 만실을 기록했다. 관내 한정식을 비롯한 일반 음식점들도 눈코 뜰 새가 없었다. 한정식은 하루 세 차례 안팎의 회전율을 보이고, 일부 식당은 밀려드는 수백 명의 관광객들로 붐볐다.대구광역시에서 왔다는 60대 여성은 “대통령이 극찬한 강진 반값 여행 소식을 듣고 강진행을 결정했다”며 “관요 도자기 30% 할인과 더불어 반값 여행으로 페이백을 받아 매병자기를 저렴하게 구입해 너무 기쁘다”고 말했다.강진원 강진군수는 “제54회 강진청자축제는 군민과 관광객의 성원 속에 안전하게 마무리됐다”며 “앞으로도 축제를 통해 생활인구를 확대하고 지역 경제에 실질적으로 도움이 될 수 있도록 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.강진 최종필 기자