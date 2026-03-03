중랑구, 제2방정환교육지원센터…‘AI로 뇌에 날개 달다’ 강연

서울 중랑구는 지난달 27일 제2방정환교육지원센터에서 ‘2월 이공계 명사 특강’을 개최했다고 3일 밝혔다. 행사에는 청소년과 학부모 등 100여명이 참석했다.
이번 특강은 뇌과학자이자 과학 커뮤니케이터로 활발히 활동 중인 장동선 박사를 초청해 ‘뇌과학자가 바라보는 AI 시대의 미래’라는 주제로 진행됐다. 강연에 참석한 주민들은 인공지능 기술이 일상이 된 시대를 살아가는 데 필요한 삶의 태도와 진로 방향에 대해 깊이 있게 성찰하는 시간을 가졌다고 구는 설명했다.
지난해 12월 개관한 ‘제2방정환교육지원센터’는 청소년 맞춤형 교육 공간이다. 구는 현재 서울시 자치구 중 유일하게 2개의 교육지원센터를 운영 중이다. 특히 주민들이 과학교육을 통해 사고력을 증진하고 직접 실험하며 도전하는 경험을 쌓을 수 있도록 ▲기초과학 ▲융합과학 ▲인공지능(AI) ▲로봇 ▲코딩 등 디지털 과학 특화 교육을 중점적으로 지원하고 있다.
류경기 구청장은 “앞으로도 제2방정환교육지원센터를 중심으로 과학·AI·로봇 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 구민 모두가 즐겁게 배우고 함께 성장하는 교육 도시 중랑을 만들어가겠다”고 밝혔다.
유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
장동선 박사의 특강 주제는 무엇이었나?