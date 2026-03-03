김태승 코레일 사장 취임… “안전을 최우선으로 국민 편익 높일 것”

정시아닌 안전 운행 강조, 고속철도 통합 조속 추진

이미지 확대 김태승 신임 코레일 사장. 코레일 제공

김태승 코레일(한국철도공사) 사장은 3일 “안전을 최우선으로 국민 편익을 높이겠다”고 밝혔다.12대 코레일 사장으로 취임한 김 사장은 이날 취임사에서 ‘안전’을 강조했다. 그는 “정시 운행보다 안전 운행, 사고의 빈도보다 심각성, 책임 추궁이 아닌 원인 규명을 우선하는 안전 문화가 정착할 수 있도록 하겠다”고 말했다.이를 위해 첨단 안전 투자를 확대하고 인공지능(AI)과 로봇을 활용한 과학적 안전관리 시스템 도입, 산업재해 근절을 위한 제도와 작업환경 전반의 재설계 필요성을 제시했다.조속한 고속철도 통합 의지도 밝혔다. 김 사장은 “주요 노선 좌석 공급 확대와 통합 예매 시스템 조기 구축으로 실생활에서 개선된 철도 서비스를 체감할 수 있도록 하겠다”며 “철도와 조직도 하나의 팀으로 완성해 사회적 편익을 국민께 되돌려드리겠다”고 전했다.국토개발연구원 책임연구원, 교통개발연구원 동북아·물류·교통 경제연구센터장, 경기개발연구원 부원장, 인하대 아태물류학부 교수 등을 역임한 교통 전문가로서 철도 수송 서비스 확대를 언급했다. 이어 상생의 노사관계와 남북 철도 연결을 위한 준비가 필요하다는 뜻도 밝혔다.그는 “고속·일반철도와 지역버스를 연계하는 철도 기반 국가 간선교통 네트워크 구축을 고민해야 한다”면서 “저탄소 친환경 교통수단인 철도를 선택할 수 있도록 서비스를 확대하고 철도만 할 수 있는 방식으로 에너지 정책에 동참하겠다”고 강조했다.대전 박승기 기자