완도군, 59억 투입해 ‘친환경 수산물 인증’ 지원

친환경 수산물 인증 직불금, 국제 인증 지원, 컨설팅 등 추진

이미지 확대 아시아 최초로 ASC 국제 인증을 획득한 완도 전복.

전남 완도군이 총 59억 원을 투입해 ‘친환경 수산물 인증 지원사업’을 추진한다.이번 사업은 친환경 수산물의 경쟁력 확보와 유통망 확대 및 수출 증대를 도모하기 위해 마련했다.지원사업은 크게 4가지로 친환경 수산물 인증 직불금과 친환경 수산물 국제 인증 지원, 유기 수산물 인증 컨설팅, 친환경 수산물 인증비 지원 등이다.‘친환경 수산물 인증 직불금’은 53억 원 전액 국비로 추진되며 친환경 인증을 받은 생산자에게 일정 금액을 지원한다.직불금 지급으로 생산자는 생산 비용 부담을 줄이고 지속 가능한 생산 활동을 도모할 수 있을 것으로 기대된다.‘친환경 수산물 국제 인증 지원’은 3억 4천만 원을 투입해 국내외 친환경 수산물 인증 절차를 지원, 완도 수산물의 품질을 국제적으로 인정받고 수출 시장을 확대하기 위한 사업이다.1억 4천만 원을 투입해 유기 수산물 인증 컨설팅을 추진하고, 8400만 원을 투입, 친환경 수산물 인증비도 지원한다.친환경 수산물 인증 지원사업을 통해 소비자들이 신뢰할 수 있는 수산물 공급과 지속 가능한 친환경 수산물 생산에도 도움이 될 것으로 전망된다.완도군은 그동안 전복, 미역, 다시마, 파래 등을 생산하는 478개 어가에서 친환경 수산물 국내 인증(유기·무항생제)을 받았으며, 전복, 미역, 쇠미역 등을 생산하는 80개 어가에서 친환경 수산물 국제 인증(ASC, ASC-MSC)을 받았다.완도 류지홍 기자