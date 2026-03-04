이재명 대통령이 감탄한 ‘강진 반값여행’, 관광 정책 이끌어내

이 대통령 공식석상에서 세번 언급

문화체육관광부, 지역사랑휴가제 16개 시·군 선정

이미지 확대 강진청자축제 모습

이재명 대통령이 국무회의 등 공식석상에서 세번이나 언급한 강진군의 ‘반값여행’ 정책이 문화체육관광부의 ‘지역사랑 휴가지원(반값여행)’ 정책 모델로 자리잡을 만큼 전국적 관심을 끈다. 이 대통령은 지난달 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 강진군의 ‘반값여행’ 정책을 거론하며 관광정책의 방향 전환을 다시 한번 강조했다. 이 대통령은 이날 “강진군의 ‘반값여행’처럼 여행비 부담은 줄이고, 혜택은 지역 상권에 돌아가도록 하는 정책을 확대해야 한다”며 “관광산업의 대전환을 통해 지역경제 회복의 돌파구를 만들어야 한다”고 말했다.강진군의 ‘반값여행’은 관광객이 강진에서 사용한 금액의 50%를 모바일 강진사랑상품권으로 환급해주는 정책이다. 환급액은 지역 내 오프라인 가맹점과 온라인 쇼핑몰에서만 사용할 수 있다.강진군 반값여행은 시행 첫해부터 뚜렷한 지역경제 효과를 만들어냈다. 2024년 1만 5291팀이 참여해 총 47억원을 강진에서 소비했고, 이 가운데 22억원이 지역화폐로 환급됐다. 지난해에는 3만 9066팀이 참여해 106억원을 소비하고, 49억원이 환급됐다. 참여 규모는 전년 대비 2.5배 이상 증가했다. 올해 역시 1월 19일 시작 이후 한 달 만에 7358팀이 사전 신청, 이중 3854팀이 실제 방문해 12억원을 소비했다. 지난달 21일부터 2일까지 열린 강진청자축제에는 26만 7000여명의 관광객이 방문해 축제장과 지역 상권에 활기를 더했다. 전년 17만여명 대비 무려 54% 이상 증가한 수치다.인구 3만여명의 작은 군에서 시작된 이 정책이 ‘관광을 통한 지역경제 회복’이라는 해법을 제시하면서 정부는 강진 여행을 전국으로 확산하기 위한 시범 운영에 들어간다. 농어촌 인구감소지역을 대상으로 여행 경비의 50%를 1인당 최대 20만원 한도 내에서 지역화폐로 환급하는 제도다.문화체육관광부는 지난달 27일 오는 4월부터 시행될 지역사랑 휴가지원 사업(지역사랑휴가제)’에 선정된 16개 시군을 발표했다. 전남 강진·고흥·영광·영암·완도·해남군과 경남 밀양시, 거창·남해·하동·합천군, 강원도 영월·평창·횡성군 등이다. 충북 제천시, 전북 고창군도 포함됐다.강진 최종필 기자