완도로 반값 여행 오세요… '휴가 지원 시범 사업' 선정

류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-03-04 17:09
입력 2026-03-04 16:31

5월부터 관광객 여행 경비 1인 최대 10만 원 지원

완도군청 전경.
완도군청 전경.


전남 완도군이 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 ‘지역 사랑 휴가 지원 시범 사업’ 공모에 최종 선정됐다.

‘지역 사랑 휴가 지원’은 관광객이 완도를 방문해 숙박, 식당, 카페, 특산품, 체험장 등에서 사용한 경비의 절반을 지역 화폐인 완도사랑상품권(모바일)으로 환급해주는 사업이다.

경비는 1인 최대 10만원, 2인 이상 최대 20만원까지 환급받을 수 있다.

완도사랑상품권은 지역 내 가맹점에서 사용 가능하며 완도군 온라인 쇼핑몰인 ‘완도청정마켓’을 통해 특산품을 구입할 수도 있다.

군은 사업 전용 누리집 개설과 참여 가맹점 모집 등 사전 준비를 거쳐 5월부터 ‘지역 사랑 휴가 지원 시범 사업’을 시행할 계획이다.

사업이 시행되면 관광객들은 알뜰한 여행으로 관광 만족도를 높이고 지역은 숙박, 식당, 특산품 판매장 등 상권 매출 증대에 도움이 될 것으로 기대된다.


군 관계자는 “체류형 관광과 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.

완도 류지홍 기자
