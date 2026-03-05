설연휴 냉골방에 쓰러져 있던 모녀… 고향 찾은 해경·공무원 부부가 구했다

목포해경 공무원, 차디찬 냉골 방에 쓰러진 ‘모녀’ 구해

지난 설연휴 이웃집 상태 이상하다 느껴, 직접 방문 구조

이미지 확대 목포해영경찰서 이종선 예방지도계장. (목포해경 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

복지 사각지대에 놓여 생명이 위태롭던 모녀를 명절 연휴 고향을 찾은 이웃의 따뜻하고 세심한 배려로 구조한 사실이 뒤늦게 알려져 훈훈한 미담이 되고 있다.5일 목포해양경찰에 따르면 미담의 주인공은 목포해경 이종선(60) 예방지도계장과 목포중앙초등학교 조리공무원인 윤옥희(59)씨다. 이 부부는 지난 설 연휴 기간 고향인 전남 함평을 다녀오던 중, 평소와 달리 이웃집에 적막감이 감도는 것을 느끼고 직접 방문했다.부부는 이곳에서 난방이 가동되지 않는 차가운 방에 쓰러져 있는 40대 어머니와 9세 딸을 발견했다. 발견 당시 주거지 내부는 실내외 온도 차이가 거의 없을 정도로 냉골상태였다. 9살 딸 역시 스스로 끼니를 해결하지 못해 방치된 상태였으며, 집 안에는 식사 흔적이나 준비된 음식도 없었다. 해당 가정은 평소 외부와의 교류가 적고 심각한 경제적 어려움을 겪고 있었던 것으로 파악됐다.위급한 상황임을 인지한 부부는 즉시 모녀를 인근 병원 응급실로 긴급 이송했다. 검진을 진행한 담당 의사는 “어머니의 경우 폐와 간, 위 등 주요 장기가 크게 손상되어 배에 복수가 차는 등 살아 있는 것 자체가 기적일 정도”라는 소견을 밝혔다.부부는 모녀를 병원으로 옮긴 후에도 사비로 진료비와 주거지 난방용 기름값을 대납하며 지원을 이어갔다. 또한, 굶주린 어린 딸을 위해 인근 읍내 식당에서 떡국과 간식을 직접 구입해 전달하고 관할 면사무소에 신속히 긴급 생계 지원을 받을 수 있도록 두루 챙기며 요청했다.목포해경 이종선 예방지도계장은 “이웃으로서 당연히 해야 할 일을 했을 뿐, 칭찬받을 일이 아니다”며 “다만, 복지 사각지대 해소는 우리 사회 전체가 함께 해결해야 할 문제로 더 이상 이런 사례가 반복되지 않도록 모두의 관심과 노력이 필요하다”고 말했다.한편, 이 계장의 요청을 받은 해당 관할 면사무소는 이들 모녀에게 생계지원을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.임형주 기자