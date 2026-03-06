신안군 저녁노을미술관, ‘그림이 시를 만나다’…매주 토요일 운영

섬 생활 삶을 그림·시로 표현, ‘그림이 시를 만나다’ 운영

문화예술 프로그램…3월 14일~5월 2일까지 매주 토요일

이미지 확대 신안군 저녁노을미술관 주말 문화예술교육프로그램 ‘그림이 시를 만나다’ 홍보포스터. (신안군 제공)

전남 신안군 저녁노을미술관이 지역의 자연과 일상을 예술로 풀어내는 주말 문화예술교육프로그램 ‘그림이 시를 만나다’를 오는 14일부터 5월 2일까지 운영한다고 6일 밝혔다.매주 토요일 오후 2시부터 5시까지 저녁노을미술관에서 진행되는 이번 프로그램은 섬나라 신안의 풍경을 관찰하고 이를 그림과 시로 표현하는 통합 예술 중심 교육이다. 참여자들이 자신만의 시선으로 섬의 자연과 삶을 예술 언어로 확장할 수 있도록 기획됐다. 전 과정 지도는 박선우 시인이 맡았다.압해도 출신인 박선우 시인은 섬의 자연과 정서를 섬세하게 담아낸 시집 ‘섬의 오디세이’, ‘임자도, 홍매화에 매혹되다’ 등을 통해 지역 문학의 대표적 목소리로 평가받고 있다. 이번 교육에서는 시의 이해와 감상부터 창작까지 체계적으로 이끌 예정이다.프로그램 참여자들은 ‘나는 누구인가?’라는 주제로 자기 성찰의 시간을 가진 뒤, 지역 풍경을 예술적으로 재해석하는 과정을 거친다. 특히 자연 재료를 활용해 수제 종이를 직접 만들고, 그 위에 시를 써 완성한 시화 작품은 자은 둔장마을미술관에 전시될 계획이다.교육은 성인 대상이며 참가비와 모든 재료는 무료로 제공된다. 신청은 10일부터 12일까지 전화 접수로 진행된다.저녁노을미술관 관계자는 “지역 예술가와의 연계를 통해 주민들이 수준 높은 문화예술교육을 경험할 수 있도록 준비했다”며 “신안의 자연과 깊이 교감하며 자신만의 시를 창작하고, 표현의 기쁨을 느끼는 소중한 시간이 되길 기대한다”고 밝혔다.임형주 기자