경기도 ‘아까운 농산물’ 유통 최대 1억 지원

외관 결함 농산물 판로 지원…농가 소득 확대·폐기 감소 기대

2018년 기준 국내 채소·과일 생산액 중 2조~5조원 수준 추산

이미지 확대 흠집있어 유통이 어려운 참외

이미지 확대 못난이 고구마(왼쪽)와 정상 고구마(오른쪽)

경기도가 외관상 흠집이 있지만 품질에는 문제가 없는 ‘아까운 농산물’의 유통을 지원하는 사업을 전국 최초로 추진한다고 8일 밝혔다.‘아까운 농산물’은 등급 규격에 맞지 않거나 농업재해 등으로 겉모양에 상처가 있지만 먹는 데는 문제가 없어 유통이 가능한 농산물을 말한다. 기존에 사용되던 ‘못난이 농산물’ 대신 순화한 표현이다.이 사업은 지난 1월 15일 공포·시행된 ‘경기도 아까운 농산물 유통 활성화 지원 조례’에 따라 마련됐다. 최근 이상기후 영향으로 외관상 결함이 있는 농산물이 늘어나면서 농가 소득 감소와 농산물 폐기 문제를 줄이기 위한 취지다.도는 아까운 농산물을 구입하는 유통업체에 도비와 시군비를 포함해 최대 1억원의 구입 비용을 지원할 계획이다. 4월까지 시군별 수요 조사를 실시한 뒤 5~6월 사업 대상자를 선정해 보조금을 지급한다.상대적으로 품질이 좋은 농산물은 일반 판매로 유통하고, 품질이 낮은 농산물은 식자재 전문 유통업체와 연계해 식자재나 가공용으로 활용할 방침이다. 소비자가 안심하고 구매할 수 있도록 유통 전 농산물 안전성 검사도 실시한다.경기도는 아까운 농산물의 판로가 확대되면 농가 소득이 늘고 농산물 폐기 감소를 통해 환경오염도 줄어들 것으로 기대하고 있다. 특히 청년농과 귀농농가가 안정적으로 정착하는 과정에서 발생하는 아까운 농산물의 판매처 확보에도 도움이 될 것으로 보고 있다.아까운 농산물의 정확한 시장 규모에 대한 통계는 없지만, 2023년 한국농촌경제연구원 보고서에 따르면 2018년 국내 채소·과일 생산액 16조373억원 가운데 아까운 농산물 시장 규모는 약 2조~5조원 수준으로 추산된다.경기도는 오는 5월부터 도내에서 생산되는 아까운 농산물의 품목과 생산량, 유통 현황 등을 파악하기 위한 실태조사도 실시할 계획이다. 조사 결과를 바탕으로 ‘경기도 아까운 농산물 유통 활성화 계획’을 수립할 방침이다.박종민 경기도 농수산생명과학국장은 “아까운 농산물 유통 지원사업은 기후변화에 대응하는 새로운 농정 정책”이라며 “시군과 유통업체의 적극적인 참여로 농가에 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 말했다.한상봉 기자