‘힐링 명소’ 장성 축령산 자연휴양림…‘확 바뀐다’

장성군 ‘축령산 자연휴양림 조성사업’ 추진 본격화

사업비 100억 투입…숙박·편익·체험시설 등 건립

이미지 확대 전남 장성군 축령산 편백숲길을 찾은 방문객이 피톤치드를 마시고 있다. (장성군 제공)

치유의 숲으로 알려진 전남 장성군 축령산이 자연휴양림 조성사업을 통해 관광 명소로 거듭난다. 축령산은 약 1150헥타르(ha)에 달하는 광활한 면적에 편백나무와 삼나무가 빽빽히 심어져 있는 전국 최대 규모의 피톤치드 성지이다.장성 축령산 자연휴양림 조성사업은 기존의 방문형 관광에서 벗어나 방문객들이 먹고 자며 머무를 수 있는 체류형 관광 거점을 구축하는 것이 핵심이다. 군은 산림청으로부터 자연휴양림 지정 승인을 완료하고 본격적인 설계 단계에 들어갔다.단순한 숲길 산책을 넘어 복합적인 힐링 서비스를 제공하기 위해 크게 네가지 시설군이 들어선다. 숲속의 집·휴양관 등을 설치해 방문객이 체류할 수 있는 공간을 만들고 주차장·매점 등의 편익시설을 갖출 예정이다. 또 산림치유 프로그램 운영 공간과 어린이 숲 체험장을 만든다. 여기에 축령산만의 특화된 피톤치드 자원을 활용한 사계절 치유 프로그램을 운영한다는 계획이다.군은 2026년 말까지 기본계획 수립과 실시설계 용역을 마무리하고 2027년 상반기에 본격적인 공사에 착공한다. 서삼면 모암리 군유지 31만 3356㎡에 도비 포함 100억 원을 투입한다. 사업이 완료되면 기존의 울창한 축령산 편백숲과 연계돼 힐링 명소로서 자리매김 할 것으로 군은 기대하고 있다.김한종 장성군수는 “타 지역 우수사례를 비교 분석하고 전문가와 지역민 의견을 적극 수렴해 군민과 방문객 모두 만족할 수 있는 명품 자연휴양림을 조성하겠다”고 말했다.임형주 기자