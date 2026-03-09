메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

동대문구 ‘미숙아 통합 건강관리’ 지원 확대

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-03-09 16:08
입력 2026-03-09 16:08

미숙아 의료비 지원 연계 등
아가사랑센터가 접수·상담

이미지 확대
동대문구 운영하는 양육역량 교육 프로그램. 동대문구 제공
동대문구 운영하는 양육역량 교육 프로그램.
동대문구 제공


서울 동대문구는 ‘미숙아 집중 통합 건강관리사업’을 운영 중이라고 9일 밝혔다.

구는 보건복지부 제도를 안내·연계해 신생아중환자실(NICU) 치료가 필요한 미숙아의 의료비 부담을 덜 수 있도록 돕고 있다. 체중별로 최대 2000만원까지, 선천성 이상아는 최고 700만원까지 지원한다.

또 미숙아 출산 가정을 대상으로 RSV(호흡기세포융합바이러스) 예방접종(항체주사) 비용의 90%를 지원한다. 지원 대상은 임신 37주 미만(36주 6일까지)으로 태어난 미숙아로, 출생일 기준 부모 중 1명 이상이 동대문구에 6개월 이상 주민등록을 두고 거주한 경우다. 지원은 생후 24개월 이내 접종 내역에 한해 적용되며, 완전 접종 1회분 기준으로 시나지스(최대 5회), 베이포투스(1회)에 대해 본인 부담의 90%를 지원한다.

출산 가정에 전문 교육을 이수한 임산부·영유아 건강간호사가 가정방문을 통해 산모·신생아 건강관리와 양육 상담을 제공하는 ‘서울아기 건강 첫걸음 사업’도 함께 안내하고 있다. 이 사업은 출산 8주 이내 1회 방문(보편 방문)과 고위험 가정의 경우 만 2세까지 총 25회 방문(지속 방문)으로 운영된다.

수유와 양육 부담을 덜기 위한 현장형 지원도 마련했다. 구는 미숙아 엄마를 대상으로 ‘모유수유클리닉’ 가정방문 상담을 운영해 수유 자세·유축·수유 빈도 등 실질적인 어려움을 1대 1로 돕는다고 밝혔다. 아가사랑센터를 통해 미숙아 의료비 지원, RSV 예방접종비 지원, 방문형 상담·교육 프로그램을 한곳에서 안내받을 수 있도록 상담 창구도 정비했다.

이필형 구청장은 “의료 지원과 예방, 가정방문, 부모 교육을 촘촘히 연결해 ‘가정이 혼자 버티지 않도록’ 돕겠다”고 강조했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
동대문구 미숙아 의료비 지원 체중별 최대 금액은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기