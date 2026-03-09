오세훈 “선거 임할 최소한 발판 마련”

공천 신청 “당과 의논 후 결정”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 9일 서울 중구 한 식당을 나서며 입장을 밝히고 있다. 이날 국민의힘은 당 노선을 논의하는 긴급 의원총회를 열어 ‘윤 어게인’ 반대 등의 내용을 담은 결의문을 채택했다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 노선 변경을 촉구하며 지방선거 후보 등록 신청을 하지 않았던 오세훈 서울시장이 9일 당 의원총회에서 ‘윤 어게인’ 반대 결의문이 채택된 데 대해 “선거에 임할 수 있는 최소한의 발판이 마련된 것”이라고 평가했다. 공천 신청과 관련해서는 “당과 의논하면서 결정하겠다”고 밝혔다.오 시장은 이날 오후 서울시청 인근 식당에서 김길성 중구·이수희 강동구청장 등 국민의힘 소속 구청장 및 서울시의원들과 저녁 식사를 한 뒤 직접 기자들에게 입장을 밝혔다. 그는 당 공천 신청 계획을 묻는 질문에 “오늘 결의문이 어떤 방법을 통해 실천되는지 지켜보면서 당과 소통하고 의논해 결정할 문제”라고 답했다.이어 “그 문제는 당이 앞으로 일정을 어떻게 잡을지 알 수가 없다”고 말했다. 의총 결정에 대해서는 “오늘 내용은 참으로 다행스럽고 감사한 일”이라면서 “이제 비로소 수도권 출마 후보자들이 선거에 임할 수 있는 최소한의 발판이 마련됐다”고 강조했다.앞서 오 시장은 국민의힘 6·3 지방선거 공천 신청 마지막 날인 8일 공천 신청을 하지 않고 “절박한 심정으로 당의 변화를 기다리겠다”고 배수의 진을 쳤다. 이날 페이스북에서는 ‘의미 있는 변화가 시작되었습니다’라는 제목의 글을 통해 “오늘 의원총회를 통해 의원들이 당 노선 정상화에 나선 것을 다행스럽고 감사하게 생각한다”고 밝히기도 했다.그는 “이번 결의문이 선언에 그치지 않고 하나하나 실천돼 국민의 신뢰와 사랑을 받는 정당으로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “함께한 구청장, 시·구의회 분들의 마음이 모여 의견을 모을 수 있었던 것에 감사하게 생각한다”고 덧붙였다.유규상 기자