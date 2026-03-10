고양시의회, 대안교육기관 지원 조례 제정 추진

공소자 시의원 대표발의…교육비 부담 완화 기대

교육프로그램·급식비 등 예산 범위 내 지원 근거

이미지 확대 고양시의회 공소자 기획행정위원장

경기 고양시의회가 지역 내 대안교육기관을 지원하기 위한 조례 제정에 나섰다.고양시의회 공소자 의원(기획행정위원장)은 ‘고양시 대안교육기관 지원 조례안’을 대표 발의했다고 10일 밝혔다. 이 조례안에는 김희섭·권용재·조현숙 의원 등 총 10명의 의원이 공동 발의자로 참여했다.조례안은 경기도교육청에 등록된 고양지역 대안교육기관의 안정적인 운영을 돕고 학생들의 교육 선택권을 보장하기 위한 제도적 기반을 마련하는 데 목적이 있다. 현재 고양시에는 경기도교육청에 등록된 대안교육기관 8곳이 운영되고 있다.대안교육기관은 학생의 적성과 특성에 맞는 다양한 교육과정을 운영하는 교육시설로, 획일적인 입시 중심 교육에서 벗어난 새로운 교육방식을 선택한 학생들이 많이 다니고 있다. 이와 함께 학교 적응에 어려움을 겪는 학생이나 특수교육 대상자, 다문화가정 학생 등 다양한 교육적 필요를 가진 학생들에게 맞춤형 교육을 제공하는 역할도 하고 있다. 그러나 공교육과 달리 재정 지원 근거가 부족해 운영과 교육환경 개선에 어려움을 겪고 있다.이번 조례안에는 대안교육기관 지원의 목적과 용어를 정리하고, 시장이 행정적·재정적 지원을 할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 또 대안교육기관 지원을 위한 계획을 수립하고 교육프로그램 운영비와 학생 급식비 등 교육활동에 필요한 비용을 예산 범위에서 지원할 수 있도록 했다.이와 함께 대안교육기관 학생들이 시가 운영하는 공공시설이나 행정서비스를 이용할 때 초·중등교육법상 학생들과 동등한 권리를 보장받도록 노력해야 한다는 내용도 포함됐다.조례안은 19일로 예정된 본회의에서 의결되면 고양시장에게 이송돼 공포 절차를 거쳐 시행된다.공 의원은 “대안교육기관은 다양한 교육적 요구를 가진 학생들에게 중요한 교육 대안이지만 제도적 지원은 부족한 상황”이라며 “조례 제정을 통해 교육환경을 개선하고 학부모의 과도한 교육비 부담을 줄여 학생들의 교육 선택권을 넓히는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.한상봉 기자