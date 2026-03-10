서울시, 면접정장 무료 대여 ‘취업날개’ 서비스 확대

서비스 지점 12곳서 3곳 추가

서울시는 청년 구직자의 경제적 부담을 덜기 위해 취업 면접용 정장을 무료로 빌려주는 ‘취업날개’ 서비스 지점을 올해 3곳 추가해 총 15곳으로 확대 운영한다고 10일 밝혔다.신규 지점은 중랑구 태릉점, 송파구 송파점, 서대문구 신촌홍대점이다. 중랑구와 송파구는 기존에 취업날개 지점이 없었으나 이번에 신설된다.취업날개는 2016년 도입된 이후 지난해까지 누적 이용자 38만명을 기록한 서울시 대표 청년 취업 지원 사업이다. 이용자 만족도는 97.9%에 달한다.서울시는 올해 약 6만명의 청년에게 정장 대여 서비스를 제공할 계획이다. 또 체험형 인턴 면접과 인공지능(AI) 면접, 비실시간 영상 면접 등 변화하는 채용 방식에도 정장 대여를 지원하기로 했다.취업날개는 고등학교 졸업 예정자부터 39세 이하 서울 거주 청년이면 누구나 이용할 수 있다. 서울시 홈페이지에서 통합회원 가입 후 서울일자리포털 ‘취업날개’ 메뉴에서 업체를 선택해 방문 날짜와 시간을 예약하면 된다.정장은 1회 3박 4일 동안 대여할 수 있으며 연간 최대 10회까지 이용 가능하다. 정장뿐 아니라 넥타이와 벨트, 구두 등 면접에 필요한 물품도 함께 무료로 빌릴 수 있다. 대여 종료일부터 5일 이내 추가 면접이 있을 경우 예약 시스템을 통해 연장 신청도 가능하다.이수연 서울시 경제실장은 “청년들이 취업 준비 과정에서 겪는 어려움을 지속적으로 발굴하고 지원할 수 있도록 다양한 정책을 추진하겠다”고 말했다.유규상 기자