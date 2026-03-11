정원오 “오세훈표 ‘감사의 정원’, 대표적 세금 낭비”

“행정은 시장이 아닌, 시민들이 바라는 일 해야”

“한강버스, 안전 담보되지 않으면 매몰비용 감수”

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 11일 오전 서울 중구 상연재 별관에서 열린 서울시청 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다.

뉴스1

“서울시의 ‘감사의 정원’은 시민이 원하지 않은 대표적 사업입니다.”6·3 지방선거 서울시장 출마를 선언한 더불어민주당 정원오 예비후보가 오세훈 서울시장의 역점 사업인 ‘감사의 정원’을 대표적인 세금 낭비 사례로 꼽았다.정 예비후보는 11일 서울 중구 상연재 별관에서 열린 서울시청 출입기자 간담회에서 ‘세금이 아깝다고 생각하는 사업’을 묻는 말에 ‘감사의 정원’을 지목했다. 그는 “세금이 아깝지 않다는 말은 서울시의 주인인 시민이 사업의 주인이 되어야 한다는 뜻에서 출발한다”며 “행정은 시장이 원하는 일이 아니라 시민이 바라는 일을 해야 한다”고 강조했다.특히 최근 국토교통부로부터 공사 중지 명령을 받은 점을 지적했다. 정 예비후보는 “‘감사의 정원’은 시민이 원하지도 않았고, 오직 오세훈 시장 개인의 의지로 시작된 사업”이라며 “그마저도 절차를 위반해 공사가 멈춰 서면서 투입된 세금의 향방에 대해 시민들이 어처구니없어하고 있다”고 지적했다. 이어 “이런 부분이 가장 전형적인 세금 낭비 사례”라며 “이를 어떻게 보완할지에 대한 구체적인 계획은 향후 공약을 통해 발표하겠다”고 덧붙였다.‘오세훈 시정’을 상징하는 또다른 정책인 ‘한강버스’에 대해서는 안전을 거듭 강조했다. 그는 “한강버스 운행의 안전성 여부를 최고 전문가들과 함께 전면적으로 재검토하겠다”며 “안전이 담보되지 않는다면 어떠한 매몰 비용을 감수하더라도 단호한 조치가 필요하다”고 강조했다. 안전성이 확인될 경우에 한해 출퇴근용보다는 관광용 등 효율적인 활용 방안을 검토하겠다는 계획이다.반면, 성동구청장 재직 시절 추진한 사업 중 아쉬운 점이 있느냐는 질문에는 “크게는 없는 것 같다”고 답했다.유규상 기자