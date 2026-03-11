에너지 수도 전남, 공공주도 재생에너지 발전단지 속도

한전·농어촌공사·영산강청과 입지 발굴·계통연계·환경보전 협력

이미지 확대 전남도-영산강유역환경청-한전-농어촌공사가 10일 나주시 한전 회의실에서 공공주도 재생에너지 발전단지 조성 업무협약을 하고 있다.

에너지 수도 구축에 나선 전라남도가 지자체가 직접 주도하는 대규모 공공주도 재생에너지 발전단지 조성에 속도를 내고 있다.전남도는 10일 한국전력공사 회의실에서 한국전력, 한국농어촌공사, 영산강유역환경청과 공공주도 재생에너지 발전단지 조성과 안정적 전력공급을 위한 업무협약을 했다.이번 협약은 입지 발굴부터 계통 연계, 환경 보전, 주민 수용성 확보까지 모든 과정에서 공공기관이 협력해 재생에너지 발전단지를 조성하기 위한 것이다.협약에 따라 전남도는 사업 발굴과 계획 수립, 주민 수용성 확보 등 행정 지원을 맡고, 영산강유역환경청은 규제와 제도 개선 등 환경성을 고려한 전력망 확충 등을 지원한다.한국전력은 재생에너지의 안정적 공급을 위한 변전소와 송전선로를 적기 건설하고 한국농어촌공사는 농업기반시설을 활용한 단지 조성을 지원한다.전남은 그동안 풍부한 재생에너지 자원에도 계통 접속과 대규모 부지 확보, 환경성 문제 등으로 어려움을 겪어왔다.또 재생에너지 발전이 민간 주도로 추진되면서 난개발이나 주민 수용성 확보 문제도 꾸준히 제기됐다.전남도는 이번 공공기관 협력을 통해 전력 계통과 부지 확보, 환경 보전, 주민 수용성을 해결하는 것은 물론 재생에너지의 안정적 공급과 수익의 지역 환원을 기대하고 있다.또 글로벌 데이터센터와 반도체 기업 등 재생에너지 100% 사용(RE100) 기업을 유치해 첨단산업이 모여드는 ‘지산지소 에너지 수도’를 구축할 계획이다.강위원 부지사는 “이번 협약이 공공 주도의 체계적 재생에너지 발전단지 조성을 통한 에너지 대전환과 지역 발전의 초석이 되길 기대한다”고 말했다.무안 류지홍 기자