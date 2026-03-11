전남도, 친환경농자재 지원…저탄소 유기농 확산

지난해보다 50억 증가한 988억…농가 경영부담 완화 기대

이미지 확대 친환경농자재.

전라남도가 올해 농자재 가격 상승으로 어려운 친환경농업 실천 농가의 경영비 부담 완화를 위해 친환경농자재 구입비 988억 원을 지원한다.지난해보다 50여억 원 증가한 규모로 세부 사업별로는 유기농업자재 지원 236억 원, 토양개량제 공급 204억 원, 유기질비료 지원 203억 원, 친환경 농업단지 조성 지원 320억 원, 저탄소 농업 활성화 지원 25억 원 등이다.유기농업자재 지원사업은 친환경농어업법에 따라 유기농업자재로 등록된 유기농자재 등을 지원하며, 유기농 인증 농가는 ha당 200만 원, 무농약 농가는 150만 원을 지원한다.토양개량제는 3년 1주기로 마을별, 들녘별 단위로 공급하는 사업이다.유효 규산 함량이 낮은 농경지(157ppm 미만)와 산성토양(pH 6.50 미만)을 개량하기 위해 규산질비료와 석회질비료 8만 9000톤을 공급한다.특히 올해는 벼 깨씨무늬병 피해가 발생한 농지에 우선 공급해 사전 예방에도 나설 계획이다.유기질비료 지원사업은 농축산 부산물의 자원화를 촉진하고 토양환경 보전을 통한 지속 가능한 친환경농업 추진을 위해 유기질비료와 가축분퇴비 44만 4000톤을 공급한다.친환경 농업단지 조성 사업은 친환경농업 실천 지역을 단지화해 공동방제 및 농자재 구입비를 차등 지원하는 사업이다.벼의 경우 유기농 인증 농가는 헥타르당 120만 원, 무농약 농가는 헥타르당 50만 원을 지원한다.저탄소농업 활성화(바이오-차) 지원사업은 원예·특용작물 농가에 탄소 배출 감소와 토양환경 개선 등 효과가 있는 바이오차 구입비를 10a당 48만 원 지원한다.김영석 전남도 친환경농업과장은 “친환경농자재 구입비 지원과 적기 공급을 통해 경영비 부담을 완화하는 한편, 저비용·고소득 농법을 지속해서 개발·보급해 저탄소 유기농업을 확산하겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자