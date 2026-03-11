메뉴
정윤호, 임원희 등 147명 ‘2026 서울시 모범·유공납세자’ 표창

박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-03-11 15:17
입력 2026-03-11 13:51

서울시 모범납세자 수 전년 대비 10% 증가

이미지 확대
오세훈(왼쪽) 서울시장이 11일 서울시청에서 열린 '2026년 서울시 모범·유공납세자 표창 수여식'에서 가수 정윤호(오른쪽·동방신기 유노윤호)에게 표창을 한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 서울시 제공
오세훈(왼쪽) 서울시장이 11일 서울시청에서 열린 ‘2026년 서울시 모범·유공납세자 표창 수여식’에서 가수 정윤호(오른쪽·동방신기 유노윤호)에게 표창을 한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 서울시 제공


서울시는 11일 ‘제60회 납세자의 날’(3월3일)을 맞아 배우 임원희, 가수 정윤호(동방신기 유노윤호) 비롯한 ‘2026년 서울시 모범·유공납세자’를 선정해 표창했다.

올해 서울시 모범납세자수는 37만1770명으로 전년(33만 6914명) 대비 약 10% 늘었다. 모범납세자는 1월 1일 기준 지방세 체납이 없고, 최근 10년 서울시세 및 구세 체납 사실 없이 2건 이상의 서울시세(지방소득세, 취득세, 재산세, 자동차세 등)를 8년 동안 납기 내 전액 납부한 시민이다. 모범납세자로 선정되면 1년 동안 시금고 은행 대출금리 인하(최대 0.2%) 등 각종 금융 혜택, 시 협약 의료기관 의료비 할인(최대 30%) 등의 혜택을 받는다.

모범납세자 중 세입 기여도와 지역사회 공헌도 등을 고려해 선정한 147명은 이날 서울시에서 열린 표창장 수여식에서 유공납세자 표창을 받았다.
구미경 서울시의원, ‘성동구 학교 재배치’ 관련, 서울시교육청과 정기 면담 개최
서울시의회 바로가기
thumbnail - 구미경 서울시의원, ‘성동구 학교 재배치’ 관련, 서울시교육청과 정기 면담 개최

오세훈 서울시장은 “어려운 경제 여건 속에서도 서울에 대한 애정과 책임감으로 묵묵히 의무를 다해주신 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “여러분의 소중한 세금이 단 한 푼도 헛되이 쓰이지 않도록 투명하고 공정하게 집행해 더 나은 서울의 내일로 이어질 수 있도록 책임을 다하겠다”고 말했다.

박재홍 기자
