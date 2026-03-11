서울국제정원박람회 D-50…세계적 정원디자이너 참여

이미지 확대 2026 서울국제정원박람회 ‘Crown Shyness’ 투시도.

서울시 제공

서울숲 일원에서 개최되는 ‘2026 서울국제정원박람회’가 개막 50일 앞으로 다가왔다. 오는 5월 1일 개막을 앞두고 160개의 정원이 조성되고 있으며, 세계적인 정원 디자이너가 참석할 예정이다.서울시는 서울숲공원에 125개, 뚝섬한강공원에 5개, 성동구 성수동과 광진구 화양동 일대에 30개의 정원이 조성된다고 11일 밝혔다. 초청 정원 2개, 작가정원 5곳, 기업·기관·지자체정원 12개가 서울숲공원 안에 조성되고, 한강·성수동과 화양동 일대 매력·선형 정원 35개가 꾸며진다.박람회에는 프랑스를 대표하는 세계적 조경가 앙리 바바, 첼시플라워쇼에서 세 차례 수상한 황지해 작가, 한국 자연주의 정원 대표 주자인 김봉찬 가드너가 정원을 선보인다. 또 정영선 조경가가 몸담은 서안조경, 지난해 서울시 조경상을 받은 이남진 작가, ‘광고천재’ 이제석 소장 등도 참여한다.시는 개막 D-50을 맞아 지하철과 거리가판대, 도심 전광판에 행사 포스터를 기반으로 한 홍보물을 게재하고 인터넷 홈페이지를 단장했다. 아울러 공식 인스타그램에서 ‘D-50, 가장 먼저 달려갈 곳은?’ 이벤트를 열어 설문에 참여한 이들에게 텀블러 등 경품을 추첨 제공한다.김영환 서울시 정원도시국장은 “5월 1일 가장 싱그러운 계절에 정원박람회장에 와 보시는 것만으로도 힐링이 될 수 있는 경험을 선사하겠다”며 “세계적인 정원 디자이너들의 참여를 통해 2026 서울국제정원박람회가 서울을 넘어 세계적인 도시브랜드로 자리매김하는 기회가 될 것”이라고 말했다.유규상 기자