영광테마식물원 유리온실, 사계절 자연 속 힐링 명소로 ‘호응’

임형주 기자
수정 2026-03-12 09:32
입력 2026-03-12 09:16

사계절 자연을 즐길 수 있는 힐링 공간…좋은 반응 얻어
감귤류 식물 터널 속 자연휴식 공간 제공…편안한 휴식

‘영광테마식물원 유리온실’에서 방문객들이 휴식을 취하고 있다. (영광군 제공)
‘영광테마식물원 유리온실’에서 방문객들이 휴식을 취하고 있다. (영광군 제공)


전남 영광군이 운영중인 ‘영광테마식물원 유리온실’이 사계절 자연을 가까이에서 체험할 수 있는 힐링 공간으로 방문객들의 호응을 얻고 있다.

온실 내부에는 감귤류 등 아열대 식물이 터널 형태로 식재돼 이국적인 분위기를 연출하고 있다. 또 식물과 꽃 사이를 따라 산책할 수 있는 보행로가 조성돼 관람객들이 자연 속에서 편안한 시간을 보낼 수 있도록 마련됐다.

특히 열매가 달린 과수 아래에서 휴식을 취할 수 있고 계절에 관계없이 푸른 식물을 관람할 수 있어 겨울철에도 따뜻한 분위기 속에서 자연을 느낄 수 있는 공간으로 평가받고 있다.

영광군 관계자는 “앞으로도 식물 관리와 시설 정비를 통해 쾌적한 관람 환경을 제공하고, 군민과 관광객이 찾는 자연 휴식 공간으로 식물원을 지속적으로 운영해 나가겠다.”고 말했다.

임형주 기자
