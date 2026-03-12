순천 왕조1동 마중물보장협의체, 올해도 ‘머핀빵 나눔’···1000개 전달

직접 만든 머핀빵으로 이웃사랑 실천

순천시 왕조1동 마중물보장협의체 위원들이 직접 만든 ‘사랑의 머핀빵 나눔’ 활동을 통해 지역사회에 따뜻한 나눔의 의미를 전했다.위원들은 지난 11일 지역 내 어르신과 아동 등 취약계층에게 정성 어린 간식을 전달하고 이웃 간 정을 나눴다. 이날 만들어진 머핀빵은 총 1000개다. 이들은 관내 경로당 33개소와 지역아동센터 3개소, 취약계층 가정 등에 머핀빵을 전달했다.특히 위원들은 단순한 간식을 전달하는 데 그치지 않고 경로당과 지역아동센터 등을 직접 방문해 어르신과 아동들의 안부를 살피며 소통하는 자리를 가졌다. 이어 정서적 교류를 확대하는 뜻깊은 시간을 보냈다.박진숙 민간위원장은 “정성을 담아 만든 머핀빵이 이웃들에게 따뜻한 마음으로 전해지길 바란다”고 전했다.신혜정 왕조1동장은 “매년 이어지는 머핀빵 나눔이 지역 어르신과 아이들에게 작은 행복이 되길 바란다”며 “앞으로도 주민과 함께 다양한 나눔 활동을 추진해 따뜻한 공동체를 만들어 가도록 노력하겠다”고 밝혔다.왕조1동 마중물보장협의체는 온기나눔 착한가게 운영, 행복꾸러미 전달, 사랑의 김장김치 나눔 활동 등 다양한 복지활동을 펼치며 지역사회 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.순천 최종필 기자