여수시, 민생경제 대응과 국제행사 준비 최우선

공직선거법 준수·국제행사 준비 등 안정적 시정 운영 당부

이미지 확대 여수시청 전경.

제9회 전국동시지방선거로 지난 5일부터 권한대행 체제로 전환한 전남 여수시가 권한대행 기간 민생경제 대응과 국제행사 준비를 최우선으로 추진한다.정현구 시장 권한대행은 최근 전 직원을 대상으로 내부 전자우편을 통해 “주요 현안들이 흔들림 없이 추진될 수 있도록 각자의 자리에서 책임감을 갖고 맡은 업무를 성실히 수행해 달라”며 행정의 안정성과 연속성을 강조하는 특별 당부 메시지를 전달했다.그는 특히 2026여수세계섬박람회와 유엔기후변화협약 기후 주간 등 국제행사의 성공적인 개최 준비와 함께 산업 위기 대응과 민생경제 회복에 총력을 다해 달라고 강조했다.또 선거를 앞두고 공직자의 정치적 중립을 강조하며 공직선거법 위반 사례가 발생하지 않도록 업무 추진 과정과 언행에 유의해 줄 것을 당부했다.이어 재난과 안전관리에 선제적으로 대응하고 읍·면·동에서는 주민과 관광객 불편이 없도록 현장 중심 행정을 강화할 것을 요청했다.정 권한대행은 “불편 민원은 신속하게 처리하고 공직기강 확립에도 철저를 기해 달라”며 “선거는 정치의 일정이지만 행정은 시민의 시간인 만큼 시간을 지키는 책임 있는 행정을 이어가겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자