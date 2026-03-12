곡성군, 딸기 수출 경쟁력 강화 나서

수출딸기 농업인 연구회 대상 현장 컨설팅 및 재배기술 지도 추진

이미지 확대 곡성군 금실 딸기 재배 농가.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 곡성군이 국내 육성 신품종인 ‘금실’ 딸기 재배 기술의 확산을 통해 해외시장 경쟁력 강화에 나선다.곡성군 농업기술센터는 지난 11일 수출 딸기 농업인 연구회 농가를 대상으로 금실 딸기 재배 기술 교육과 현장 컨설팅을 추진했다.이번 교육은 금실 딸기의 안정적인 재배 기술을 정착시키고 곡성 딸기의 수출 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.센터는 농가 육묘장을 직접 방문해 육묘 관리 요령과 재배 환경을 점검하는 맞춤형 현장 컨설팅을 실시하고 금실 딸기 재배 기술과 수출용 품질 관리 요령에 대한 이론 교육도 함께 진행할 계획이다.수출 전용 품종인 금실은 과형이 우수하고 저장성이 좋아 동남아 수출시장에서 선호도가 높은 품종으로 평가받고 있다.주요 수출지는 싱가포르와 말레이시아, 인도네시아 등 동남아 시장이다.현재 약 2.8ha 규모의 수출용 딸기를 재배하고 있는 곡성군은 매년 재배 면적이 확대되는 추세로 올해 약 34톤, 8억여 원의 딸기 수출이 예상된다.곡성군 농업기술센터는 수출 딸기 농가 육성을 위해 농촌진흥청, 전남농업기술원과 협업을 통해 딸기 모종비와 육묘시설, 수출 관련 농자재 지원 등을 추진해 수출 기반을 지속적으로 확대하고 있다.군 관계자는 “수출 딸기는 국내 가격에 비해 수출 가격이 비교적 안정적이라는 점에서 딸기 수출에 대한 만족도가 높은 것으로 평가받고 있다”며 “현장 중심 기술 지도와 지속적인 지원을 통해 수출 경쟁력을 높여 나가겠다”고 밝혔다.곡성 류지홍 기자