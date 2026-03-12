성동구, ‘마을정원사’ 양성…주민과 함께 일상 속 정원 넓힌다

16일부터 제11기·12기 선착순 40명 모집

2024년부터 마을정원사 189명 양성

이미지 확대 한강 시그니처 정원 가을철 보식 작업 중인 마을정원사.

성동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구가 ‘2026년 상반기 마을정원사 양성 교육’ 참여자를 오는 16일부터 모집한다고 12일 밝혔다. 주민이 생활권 내 정원을 직접 만들고 가꾸는 주민참여형 정원문화를 한층 확산하기 위해서다.교육은 제11기와 제12기로 나뉘어 운영되며 4월 3일부터 6월 5일까지 매주 금요일 3시간씩 총 10회 진행된다. 제11기는 오전 10시부터 오후 1시까지, 제12기는 오후 2시부터 5시까지 운영된다.이론 교육은 성동가드닝센터에서, 실습 교육은 서울숲복합문화체육센터 옥상정원 등 관내 녹지 공간에서 진행된다. 교육 과정은 정원 조성과 유지관리, 식물 이해와 관리, 식재와 전지 등 실습 중심으로 구성됐다. 교육비는 3만원이다.정원에 관심 있는 성동구민이면 누구나 신청할 수 있으며, 오는 16일 오전 9시부터 구청 누리집 신속예약 시스템을 통해 선착순 접수한다. 수료 기준을 충족한 참여자는 ‘성동구 마을정원사’로 위촉돼 생활권 정원 조성과 관리 활동 등에 참여하게 된다.성동구는 2024년부터 마을정원사 양성 교육을 운영해 현재까지 189명의 마을정원사를 배출했다. 이러한 성과를 인정받아 구는 ‘2025 서울특별시 정원도시상’ 장려상을 수상했다. 구는 앞으로도 ‘5분 일상정원도시 성동’ 조성을 위해 주민 참여형 정원 관리를 확대할 계획이다.유규상 기자