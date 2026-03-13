동작구, 노량진 뉴타운 핵심 사업지 인허가 속도

노량진2구역 사업시행계획(변경) 등

노량진3구역 최고 49층 2028년 착공 목표

서울 동작구는 노량진 재정비촉진지구(노량진 뉴타운)의 주요 사업지 인허가 절차가 잇따라 마무리되면서 재정비 사업에 속도가 붙고 있다고 13일 밝혔다.노량진 뉴타운은 2003년 2차 뉴타운으로 확정된 이후, 2009~2010년 8개 구역 지정을 완료했다. 현재 이 일대에서는 약 1만가구에 달하는 정비사업이 진행 중이다.지난달 13일에는 노량진2구역(노량진동 312-75 일대)과 노량진8구역(대방동 23-61번지 일대)이 각각 사업시행계획(변경)과 관리처분계획(변경) 인가를 받았다. 노량진2구역은 시공사 특화 설계를 반영한 전용 및 세대 공용면적 조정, 단열 성능 강화를 위한 단열재 개선, 피난동선, 채광 등을 고려한 부대복리시설 배치계획 변경 등이 반영돼 지하 4층~지상 45층, 2개 동, 404세대 규모의 복합단지로 탈바꿈한다.노량진8구역은 지하철 1·9호선과 인접했으며 초·중·고등학교, 대방공원·용마산 등 교육·녹지 인프라도 가까워 입지적 강점이 뛰어난 곳이다. 향후 지하 4층~지상 29층, 10개 동에 987세대의 공동주택과 근린생활시설이 들어선다.지난달 25일에는 노량진3구역(노량진동 232-19번지 일대)도 관리처분계획 인가가 이뤄졌다. 지난해 12월 서울시 도시재정비위원회 심의를 통과한 ‘재정비촉진계획 변경(안)’에 따라 최고 49층, 총 1250세대의 대단지로 재탄생한다. 2028년 착공을 목표로 이주 및 철거가 추진된다.지난 11일엔 노량진6구역(노량진동 294-220일대)의 관리처분계획(변경) 인가가 처리됐다. 6구역은 노량진 뉴타운 내 가장 먼저 착공에 들어간 구역으로, 다음달 초 첫 일반분양이 실시된다. 지하 4층~지상 28층, 14개 동, 1499세대 공동주택이 공급된다.박일하 구청장은 “노량진 뉴타운은 동작구의 미래 가치를 높이는 대표 주거단지로 자리매김할 것”이라며 “노량진1~8구역 모두 안전하게 준공될 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다”고 말했다.박재홍 기자