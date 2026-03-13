정남진 장흥 물축제, 문체부 ‘예비 글로벌 축제’ 선정

국비 2억 5000만원 확보

국내·외 홍보강화 관광객 60만명 유치 목표

이미지 확대 정남진 장흥 물축제

정남진 장흥 물축제가 문화체육관광부의 2026~2028 글로벌 축제 육성 공모사업에서 ‘예비 글로벌 축제’로 선정됐다.이번 공모사업은 문화체육관광부가 주관해 문화관광축제 및 명예 문화관광축제 가운데 글로벌 경쟁력을 갖춘 축제를 발굴하고, 세계적인 관광축제로 육성하기 위해 추진됐다.평가는 글로벌·인바운드 경쟁력, 콘텐츠 경쟁력, 지역관광 활성화, 운영 및 조직 역량 등을 종합적으로 심사해 진행됐다. 공모 결과 글로벌 축제 3개, 예비 글로벌 축제 4개가 선정됐다. 글로벌 축제는 보령머드축제, 안동국제탈춤페스티벌, 진주남강유등축제다. 정남진 장흥 물축제는 대구치맥페스티벌, 부산국제록페스티벌, 순창장류축제와 함께 예비 글로벌 축제에 이름을 올렸다.정남진 장흥 물축제는 전남 축제 가운데 처음으로 글로벌 축제 단계인 ‘예비 글로벌 축제’에 진입하며 전남 축제의 국제 경쟁력을 입증했다.예비 글로벌 축제로 선정된 축제에는 2026년 국비 2억 5000만원 지원과 함께 전문가 컨설팅 등 맞춤형 지원이 제공된다.정남진 장흥 물축제는 탐진강의 깨끗한 물을 활용한 참여형 물놀이 프로그램을 중심으로 매년 많은 관광객이 찾는 대한민국 대표 여름축제로 자리매김했다. 특히 살수대첩 거리 퍼레이드, 지상 최대의 물싸움, 장흥 워터비트 등 관광객 참여형 프로그램을 통해 축제의 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다.올해 제19회를 맞는 정남진 장흥 물축제는 ‘물과 숲 - 休’를 주제로 오는 7월 25일부터 8월 2일까지 9일간 탐진강과 편백숲 우드랜드, 빠삐용zip 일원에서 개최될 예정이다.장흥군은 이번 예비 글로벌 축제 선정을 계기로 물놀이 중심 축제에서 나아가 물·숲·치유를 결합한 글로벌 웰니스 축제로 발전시키고, 해외 관광객 유치 확대와 글로벌 홍보 강화를 통해 국내·외 관광객 60만명 유치를 목표로 축제를 추진할 계획이다.군 관계자는 “정남진 장흥 물축제가 예비 글로벌 축제로 선정된 것은 축제의 콘텐츠 경쟁력과 성장 가능성을 인정받은 결과”라며 “앞으로 글로벌 홍보와 국제 교류를 확대해 세계인이 찾는 대표 여름축제로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.장흥 최종필 기자