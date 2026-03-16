배움에는 끝이 없다… 강남구 빵빵한 평생교육지원

주민 1040명에게 연간 35만원 상당 교육이용권

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서울 강남구는 교육 취약계층의 학습 기회를 넓히기 위해 ‘평생교육이용권’ 지원 사업을 추진한다고 16일 밝혔다. 신청 접수는 16일부터 4월 9일까지다. 구는 지원 사업을 통해 1040명에게 1인당 연간 35만원 상당의 교육 이용권을 지급할 계획이다.평생교육이용권은 저소득층과 노인, 장애인 등 교육 참여가 어려운 구민을 지원하는 제도다. 올해 지원 대상은 ▲일반(19세 이상 성인) 813명 ▲디지털(30세 이상 성인) 97명 ▲노인(65세 이상 성인) 68명 ▲장애인(19세 이상 등록장애인) 62명이다.신청 대상은 강남구에 주민등록이 되어 있는 19세 이상 성인 가운데 기초생활수급자, 차상위계층, 등록장애인이다. 차상위계층에는 장애수당 또는 장애인연금 수급자, ‘한부모가족지원법’에 따른 지원 대상자도 포함된다.신청은 분야별로 온라인에서 접수할 수 있다. 일반·디지털·노인 부문은 서울시 평생교육이용권 누리집 또는 모바일 웹(www.lllcard.kr/seoul)에서, 장애인 부문은 정부24 혜택알리미 누리집 또는 모바일 웹(plus.gov.kr)에서 신청하면 된다. 65세 이상 신청자와 장애인은 주소지 관할 동주민센터 현장 접수도 지원한다.신청이 완료되면 자격 확인 절차를 거쳐 지원 대상자를 선정한다. 신청 인원이 예산 범위를 초과할 경우에는 우선 선발 기준에 따라 전산 추첨 등을 통해 최종 대상자를 확정한다. 결과는 4월 22일 평생교육이용권 누리집에서 확인할 수 있다.조성명 강남구청장은 “배움이 일상과 일자리, 미래의 가능성으로 이어질 수 있도록 촘촘한 평생학습 지원을 계속해 나가겠다”고 말했다.김동현 기자