서울 기동카·일회용 승차권, 지하철역서 현금없이 카드 구매

17일부터 신형 교통카드 발매기에서 사용 가능

BTS 광화문 컴백공연 앞두고 편의 증진 기대

이미지 확대 기후동행카드. 연합뉴스

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앞으로 서울을 방문한 외국인 관광객들은 지하철 역사에서 현금이 없어도 해외 발행 신용카드나 간편결제로 기후동행카드 및 일회용 승차권을 구매하거나 충전할 수 있게 됐다.서울시는 17일부터 서울 시내 1~8호선, 273개 역사에 비치된 신형 교통카드 발매기(440개)에서 해외발급(비자, 마스터 등) 신용카드와 체크카드 결제가 가능하다고 16일 밝혔다. 카카오페이나 네이버페이 등 간편결제도 이용할 수 있다.시는 오는 21일 광화문광장에서 열리는 ‘BTS 컴백공연’을 앞두고 해외 신용카드 결제시스템이 서울을 찾는 외국인들에게 편의를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 기존에 지하철 역사에서 기후동행카드나 일회용 승차권을 구매하려면 현금이 필요해 현금이 없는 외국인들은 환전할 곳을 찾아야 했다.해외 발행 카드 결제는 기후동행카드 구매 및 단기권(1,2,3,5,7일권) 충전에 우선 적용되고 30일권 적용은 외국인의 수요를 고려해 추후 검토할 계획이다. 일회용 승차권은 17일 첫차부터 즉시 구매‧이용할 수 있다.한편 서울시와 티머니㈜는 서비스 첫날인 17일과 광화문광장 ‘BTS 컴백공연’ 전날과 당일인 20~21일, 외국인 관광객이 많은 서울역, 홍대입구역, 명동역사 내 홍보부스를 설치‧운영한다. 부스에서는 기후동행카드 현장 구매·충전 안내, 외국어 홍보물 배포 등이 이뤄진다.여장권 서울시 교통실장은 “누적 충전 1800만 건을 돌파한 기후동행카드는 서울을 대표하는 ‘텐밀리언셀러 정책’”이라며 “앞으로도 서비스 개선을 통해 외국인 관광객의 대중교통 이용 편의성을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.박재홍 기자