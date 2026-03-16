‘2026 Pre완도국제해조류박람회’ 성공 개최 결의

블루카본 해조류 가치와 해조류 보고 완도 위상 세계에 홍보

이미지 확대 완도군이 지난 13일 Pre완도국제해조류박람회 성공 개최를 위한 군민 결의 대회를 개최하고 있다.

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전남 완도군이 13일 완도문화예술의전당에서 ‘2026 Pre완도국제해조류박람회’ 개막을 50일 앞두고 성공 개최를 염원하는 “군민 결의 대회”를 열었다.신우철 완도군수와 박지원 국회의원, 김양훈 완도군의회 의장, 이철·신의준 도의원 등 500여 명이 참석한 이날 행사는 식전 축하 공연과슬로건 퍼포먼스, 박람회 추진 상황 설명, 결의문 낭독 순으로 진행됐다.박람회추진위원회 위원 4인이 낭독한 결의문은 기후 위기의 해답인 블루카본 해조류 가치를 널리 알리고 박람회 성공 개최 의지를 표출했다.슬로건 퍼포먼스에서는 참석자 전원이 ‘박람회 성공 개최’, ‘군민과 함께’ 등의 구호가 적힌 슬로건 카드를 흔들며 박람회 붐 조성과 성공 개최 열기를 끌어올렸다.신우철 완도군수는 박람회 추진 상황을 직접 설명하며 “세계가 직면한 기후 위기라는 과제를 해결할 열쇠가 바로 완도 바다에 있다”며 “탄소를 흡수하는 블루카본인 해조류의 가치를 세계에 알리는 것이 박람회의 핵심이다”라고 밝혔다.이어 “박람회를 통해 해조류와 전복 산업의 글로벌 중심지 위상을 더욱 공고히 하고 박람회 성공 개최로 2028 국제행사 승인을 향한 군민의 저력을 보여주겠다”고 강조했다.한편 ‘2026 Pre완도국제해조류박람회’는 5월 2일부터 5월 7일까지 6일간 완도 해변공원과 완도해양치유센터 일원에서 ‘기후 리더, 해조류가 여는 바다 미래’를 주제로 개최된다.박람회장에는 해조류 이해관과 주제관, 산업관, 홍보관 등 4개 전시관과 다양한 전시, 체험 프로그램이 운영되며, 국내외 바이어 수출 상담회, 국제 학술 심포지엄도 진행될 예정이다.완도 류지홍 기자