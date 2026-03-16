서울시, 강북횡단 지하도시고속도로 정책협의체 출범

서울시·지역주민대표·분야별 전문가 협의체

기술적 과제 논의 및 사회적 합의 도출 목적

이미지 확대 오세훈(가운데) 서울시장이 16일 서울시청에서 열린 ‘강북횡단 지하도시고속도로 건설 민·관·학 정책협의체 발족식에서 참가자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

서울시 제공

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서울시는 ‘강북횡단 지하도시고속도로’ 건설을 위한 지역 주민과 전문가, 행정 관계자가 모인 민‧관‧학 정책협의체가 출범했다고 16일 밝혔다.시는 이날 오전 10시 30분 서울시청에서 오세훈 서울시장과 6개 자치구 주민대표, 분야별 전문가 등이 참석한 가운데 ‘강북횡단 지하도시고속도로 민·관·학 정책협의체(협의체)’ 발족식을 개최했다. 강북횡단 지하도시고속도로는 내부순환로 성산IC부터 북부간선도로 신내IC까지 약 20.5㎞ 구간 지하에 왕복 6차로 규모의 도시고속도로를 건설하는 사업이다. 오 시장이 지난달 발표한 ‘다시, 강북 전성시대 2.0’의 주요 사업 중 하나다. 시는 지하도시고속도로 건설과 함께 2037년까지 고가차도를 철거한다는 목표다.이날 발족한 협의체는 사업 추진 과정에서 예상되는 지역 현안과 기술적 과제를 함께 논의하고 폭넓은 사회적 합의를 도출하기 위해 운영된다. 주민대표, 시·자치구 관계자, 도로교통·방재안전·도시개발 분야 전문가 등 총 67명으로 구성됐다.협의체는 ‘주민 협의체’와 ‘전문가 그룹’으로 구성돼 안건에 따라 분리 또는 통합 운영된다. 주민대표와 시·구 관계자가 참여하는 ‘주민 협의체’는 지역 요구사항을 수렴하고, 도로교통·방재안전 등 각 분야 ‘전문가 그룹’이 기술적 타당성과 대안을 검토한다.협의체 논의 최우선 기준은 ‘안전’에 두고 화재·침수·정전 등 복합재난 상황 대비 및 구간별 환기 시스템과 피난 연결로 등의 대책을 논의한다.이날 발족식에서 참석자들은 사업 추진 과정에서 지역 주민과 전문가, 행정이 함께 논의와 합의를 통해 세부 실행계획을 마련하기로 뜻을 모았다.오 시장은 “주민 대표와 시‧구 관계자, 그리고 각 분야 전문가가 함께하는 민·관·학 정책협의체는 갈등을 줄이고, 문제 해결의 지혜를 모으는 서울형 공론의 장이 될 것”이라며 “단단한 사회적 합의를 쌓아 ‘강북 전성시대 2.0’을 착실히 추진하겠다“고 밝혔다.박재홍 기자