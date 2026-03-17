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제25회 광양매화축제, ‘한국관광 100선’ 광양매화마을 탐방 이벤트

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최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-03-17 11:43
입력 2026-03-17 11:43

축제장 내 10개 지점서 운영
QR 코드 스캔으로 즉시 당첨 여부 확인

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광양매화마을
광양매화마을


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광양매화마을 탐방 이벤트를 위해 설치한 QR 코드
광양매화마을 탐방 이벤트를 위해 설치한 QR 코드


지난 13일부터 오는 22일까지 열리는 ‘제25회 광양매화축제’에 관광객들을 위한 다양한 탐방 이벤트가 마련돼 눈길을 끈다.

광양시는 2025~2026년 ‘한국관광 100선’에 선정된 광양매화마을을 알리고 관광객들에게 축제장을 둘러보는 즐거움을 제공하기 위해 ‘한국관광 100선 탐방 이벤트’를 운영한다고 17일 밝혔다.

이벤트는 셔틀버스 승차장과 주 행사장, 광양매화문화관 등 축제장 주요 동선을 따라 마련된 10개 지점에서 진행된다.

각 지점에는 광양시 캐릭터 ‘매돌이’ 안내판(QR 코드)이 설치돼 있다. 이를 스캔하면 즉시 당첨 여부를 확인할 수 있다. 모든 지점에서 참여할 수 있지만 같은 지점에서는 중복 참여가 제한된다. 당첨자는 주 행사장에 마련된 ‘한국관광 100선’ 홍보 부스에서 기념품을 받을 수 있다.

시 관계자는 “광양매화마을은 차별화된 자연경관으로 한국관광 100선에 선정된 대표적인 봄 여행지”라며 “축제장을 둘러보며 이벤트에도 참여해 광양매화마을의 매력을 함께 느껴보길 바란다”고 밝혔다.

광양매화마을은 섬진강과 백운산 자락을 배경으로 형성된 국내 최대 규모의 매화 군락지다. 매년 3월이면 마을 일대가 매화꽃으로 뒤덮여 장관을 이룬다. 또 홍쌍리 명인의 청매실농원과 2000여 개의 장독대가 어우러진 풍경으로도 잘 알려져 있다.
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2019년에는 마이크로소프트 포털 MSN이 선정한 ‘아시아의 아름다운 봄 풍경 23선’에 이름을 올렸다. 디지털 여행 플랫폼 아고다가 선정한 ‘꽃으로 가득한 국내외 봄꽃 여행지 6선’에도 포함되며 국내를 넘어 세계적인 봄꽃 명소로 주목받고 있다.

광양 최종필 기자
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