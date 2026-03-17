정원오 “오세훈 선거용 출마쇼 막 내려”

“오 시장은 혁신의 주체가 아니라 혁신의 대상”

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 17일 서울 성동구 한양대 인근 상생학사 골목에서 청년 주거 공약을 발표하고 있다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“오세훈 시장은 혁신의 주체가 아니라 혁신의 대상일 뿐입니다.”6·3 지방선거 서울시장에 도전하는 더불어민주당 정원오 예비후보가 17일 오세훈 시장의 후보 등록 결정에 대해 “선거용 출마 쇼가 막을 내렸다”며 비판에 나섰다.정 예비후보는 페이스북에 “이번 선거는 내란을 완전히 종식하고, 오세훈식 무능 행정에 마침표를 찍을 선거”라며 “내란을 옹호하는 장동혁 국민의힘을 심판해야 한다”고 지적했다. 이어 “그 공천장을 받을 오 시장도 반드시 심판받아야 한다”며 “혁신의 주체가 아니라 혁신의 대상일 뿐”이라고 밝혔다.정 예비후보의 발언은 앞서 오 시장이 공천 신청 추가 접수 마감일인 이날 기자회견을 열고 “서울 시민에 대한 책임감과 선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다”고 밝힌 직후 나왔다. 그는 “이재명 대통령이 이끄는 대한민국의 변화와 도약이 서울시장의 무능과 몽니에 가로막혀선 안 된다”며 “저는 오직 시민의 불편과 싸우겠다”고 강조했다. 이어 “시장 한 사람이 주인인 서울시가 아니라, 시민이 주인인 서울을 반드시 만들겠다”며 “시민 곁에서 서울의 변화를 이야기하고, 정쟁이 아니라 미래를 만들겠다”고 전했다.정 예비후보는 그러면서 “이재명 대통령과 손발을 맞출 수 있는 유능한 시장, 행정 성과를 낼 수 있는 시장, 직접 소통하고 시민을 섬길 줄 아는 시장, 실용적으로 문제를 해결하는 시장이 되겠다”며 “‘유능한 민주당’의 길로 서울시를 다시 깨우겠다”고 덧붙였다.유규상 기자