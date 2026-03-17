전남테크노파크, ‘국내 어선건조·개조업 혁신’ 업무협약 체결

어선건조개조업 진흥단지 및 지원센터 조성 협약

이미지 확대 오익현(맨 오른쪽) 전남테크노파크 원장이 협약서를 들고 기념 사진을 찍고 있다.

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전남테크노파크가 17일 영암군청에서 전라남도, 영암군, 한국해양교통안전공단과 ‘어선 건조·개조업 진흥단지 및 지원센터 조성’을 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약은 영암군 대불산단이 해양수산부의 ‘어선 건조·개조업 진흥단지’에 선정된 데 따른 후속 조치다. 주요 수행기관간 지역 조선업 고도화를 위해 상호 유기적인 교류 협력을 약속했다.특히 전남테크노파크는 지역의 친환경·스마트 중소형 선박 특화 정책 개발, 지역 인재 육성 지원, 우수 건조·개조업자의 유치에 적극 나설 방침이다. 이어 입주 기업의 사업화 지원 및 국내외 홍보 마케팅 협력 등 산업 발전을 위한 다양한 사업도 추진한다.오익현 전남테크노파크 원장은 “이번 협약을 통해 지역 영세·재래식 어선 건조·개조업을 친환경·스마트·데이터 중심의 고부가가치 미래형 산업으로 고도화할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자