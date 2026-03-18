순천·여수 관광지···국제 크루즈 관광객 인기 몰이

순천만국가정원·순천만습지·낙안읍성 등

순천 생태·문화 관광자원에 ‘감탄’

이미지 확대 순천만국가정원을 방문한 중국크루즈 관광객들이 단체 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 순천만국가정원을 방문한 중국크루즈 관광객 모습.

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지난달 설 연휴 기간 14만명이 방문해 ‘체류형 관광도시’로서 입지를 다지고 있는 전남 순천시가 국제 크루즈 관광객들에게도 인기를 얻고 있다.18일 시에 따르면 중국 상하이에서 출발한 국제 크루즈 ‘아도라 매직시티호’가 지난 15일 여수엑스포항에 입항한 후 이 중 중국 관광객 212명이 순천을 방문해 주요 관광지를 찾았다. 지난해 12월에도 중국 크루즈 370여명이 방문한 바 있어 외국인 크루즈 관광객의 순천 방문이 점차 확대되는 흐름을 보이고 있다.이날 순천을 찾은 관광객들은 순천만국가정원과 순천만습지, 낙안읍성 등 순천을 대표하는 관광지를 방문하며 생태와 역사, 전통이 어우러진 순천의 매력을 경험했다. 해외 단체 관람객들은 국가정원 내 BBQ빌리지와 낙안읍성 인근 식당에서 식사를 하고, 특산물도 사가는 등 지역 관광경제에 큰 보탬이 됐다.관광객들은 “순천은 자연과 도시가 조화를 이루는 매우 인상적인 관광지였다”며 “정원과 습지, 전통마을을 한 번에 경험할 수 있어 특별한 여행이었다”고 소감을 전했다.시 관계자는 “잇따른 국제 크루즈 관광객 방문은 순천의 생태 관광 자원이 세계 관광시장에서도 경쟁력을 갖고 있음을 보여 줬다”며 “앞으로도 해외 관광객이 머물고 다시 찾는 도시가 될 수 있도록 해외 관광 인프라 확충과 체험형 콘텐츠 확대도 지속적으로 강화하겠다”고 밝혔다.순천에는 다음 달과 5월에도 1000여명의 대규모 크루즈 관광객이 추가로 방문할 계획이다.한편 이날 여수항을 찾은 13만t급 크루즈는 중국 관광객 4000명으로 북적였다. 이 크루즈는 제주를 출발해 여수에 기항한 뒤 중국 상하이로 향하는 일정으로 운항됐다. 승객들은 진남관과 이순신광장, 오동도 등 여수의 대표 관광지를 방문하며 지역의 다양한 관광자원을 체험했다.특히 전통시장과 천사벽화마을, 웅천친수공원, 장도공원 등 신규 단체 관광코스도 함께 운영돼 관광객 만족도를 높이고 지역 상권에 활력을 불어넣는 계기가 됐다.여수항에는 올해 총 30회 내외의 크루즈 입항이 예정돼 있다. ‘아도라 매직시티’호에 이어 곧바로 이번 달과 다음 달에도 대형 크루즈들의 방문이 이어질 예정이다.순천 최종필 기자