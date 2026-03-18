양천구, ‘장수문화대학’ 봄학기 개강…‘배움이 다시 피는 봄’

현장학습, 문화·여가 등 맞춤 프로그램

60세 또는 65세 이상(동별 상이) 대상

이미지 확대 제39기 양천장수문화대학 수강생 모집 안내 포스터.

서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 어르신들의 활기찬 노후와 건강한 여가생활을 지원하기 위해 오는 4월부터 ‘제39기 양천장수문화대학’을 운영한다고 18일 밝혔다.양천장수문화대학은 2004년 전국 최초로 시작된 어르신 특화 평생교육 프로그램이다. 배움과 여가, 건강 프로그램을 결합한 형태로 운영되며 지역 어르신들의 대표적인 평생학습 프로그램으로 자리 잡았다.이번 제39기는 4월 6일부터 6월 24일까지 목1~5동, 신정1·2·6·7동, 신정3동 넓은들민원센터 등 10개 동에서 동별 9주 과정으로 운영된다. 이후 전체 수강생이 함께하는 통합 수료식으로 마무리된다.주제는 ‘배움이 다시 피는 봄, 삶의 활력을 더하는 장수문화대학’이다. 지역별 특성과 어르신들의 수요를 반영한 다채롭고 특색 있는 프로그램으로 구성됐다. 주요 프로그램은 ▲야외 현장학습(명소 탐방, 현장체험) ▲건강복지 ▲생활안전 ▲예술·공예 ▲노래·댄스·체조 강좌 등이다.참가 대상은 60세 또는 65세 이상(동별 상이)이다. 동별 일정에 맞춰 해당 동주민센터에 전화 또는 방문 신청하면 된다.한편 양천장수문화대학은 지난해까지 총 2만 2500여 명이 수료했다. 지난해 기준 수료율은 93%를 넘었으며, 참여 연령대는 70대가 53.5%로 가장 많고 80대가 36.6%, 90대 참여자도 1.5%에 이르는 등 고령층의 참여도 활발하다.이기재 구청장은 “장수문화대학은 어르신들의 삶에 활력을 더하는 배움과 교류의 장”이라며 “앞으로도 어르신들이 일상 속에서 즐겁게 배우고 소통할 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자