영암군, 폐산업시설 복합 문화 공간으로 재생한다

70여 년간 방치됐던 폐산업시설, 역사·문화·관광 공간으로

이미지 확대 영암군이 지난 16일 ‘대동공장 문화재생사업 안전기원식’을 하고 있다.

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전남 영암군이 70여 년간 방치됐던 폐산업시설을 복합 문화 공간으로 재생한다.영암군은 16일 영암읍의 폐산업 시설인 (구)대동공장을 문화·관광 거점으로 조성하는 문화 재생 사업 안전 기원식을 열고 폐산업시설의 복합문화공간 재생 공사에 돌입했다.(구)대동공장 부지는 정미소, 양곡창고 등 산업시설로 쓰이다 산업 구조 변화 등의 여파로 1959년부터 70여 년 동안 방치됐던 공간이다.복합문화공간은 총사업비 226억 원을 들여 1만 515㎡ 부지에 농산물 가공센터와 농가 레스토랑, 커뮤니티센터, 수제 맥주 양조장을 비롯해 창작·전시 공간인 문화예술아뜰리에가 들어서게 된다.군은 올해 상반기 1단계 사업이 준공되면 주민 참여 시범 프로그램인 ‘쌀랑쌀랑 문화마당’을 운영해 공간 활성화에 나설 계획이다.이어 2단계 사업으로 대동 라운지와 교육 공간, 메모리얼 가든 등을 조성해 문화와 산업, 관광객과 군민이 이용하는 복합문화공간으로 확장해 나갈 예정이다.군 관계자는 “대동공장은 한때 영암의 산업과 경제를 상징하던 공간이었다”며 “앞으로 영암군민의 문화와 일상이 살아 숨 쉬는 공간, 영암읍의 새로운 활력을 이끄는 거점으로 거듭나게 하겠다”고 밝혔다.영암 류지홍 기자