노원구, 우기 대비 빗물받이·하수관로 선제 점검

노후 하수관로 정비 280억원 전격 투입

이미지 확대 서울 노원구 관계자가 빗물받이를 사전점검 하고 있다.

노원구 제공

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서울 노원구는 다가오는 우기에 대비해 지역 내 빗물받이와 하수관로, 맨홀 등에 일제 점검 및 정비 작업을 선제적으로 추진하고 있다고 19일 밝혔다.노원구 관계자는 “최근 기상이변으로 전통적인 우기와 장마 시기의 경계가 불분명해지고 있는 만큼, 예측하기 어려운 집중호우에 대비해 한발 앞선 정비에 나선 것”이라고 설명했다.구는 빗물받이, 하수관로, 맨홀 등 주요 하수시설 전 구간을 대상으로 중점관리구역부터 순차적으로 점검을 실시하고 있다.노원구에는 ▲빗물받이 2만 2180곳 ▲하수관로 409.2km 맨홀 1만 749곳이 설치돼 있다. 구는 도로와 보행로 주변 빗물받이에 쌓인 퇴적토와 담배꽁초 등 각종 이물질 제거 작업을 집중적으로 시행한다.주요 하수관로와 맨홀에 대한 시설 점검 및 보수도 병행한다. 구는 올해 시비와 구비를 포함해 총 280억원을 투입해 30년이 경과한 노후 하수관로 정비 등 20개 사업을 추진하고 있다.특히 구는 전국 최초로 GPS 데이터 기반 ‘스마트빗물받이’ 시스템을 도입해 운영하며 기습 호우에도 신속하게 대응할 수 있는 체계를 갖췄다.오승록 구청장은 “기후변화로 장마와 집중호우의 양상이 예측하기 어려워진 만큼, 침수 피해를 예방하기 위해서는 무엇보다 선제적인 대응이 중요하다”며 “하수시설 점검은 물론 스마트빗물받이 시스템과 같은 촘촘한 관리체계를 통해 구민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.서유미 기자