새순천여성라이온스클럽, 사랑의 밥차에 ‘쌀 500㎏’ 후원

지역사회 돌봄 기능 강화 도움

이미지 확대 새순천여성라이온스클럽이 사랑의 밥차 운영을 지원하기 위해 쌀 500㎏을 후원했다.

이미지 확대 새순천여성라이온스클럽이 사랑의 밥차 운영을 지원하기 위해 쌀 500㎏을 후원했다.

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새순천여성라이온스클럽이 (사)순천시자원봉사센터에서 운영하는 ‘IBK기업은행 참! 좋은 사랑의 밥차’ 운영을 지원하기 위해 쌀 500㎏을 후원했다.지난 17일 열린 후원은 지역 내 취약계층과 복지 사각지대에 놓인 이웃들에게 따뜻한 식사를 제공하기 위한 나눔 활동의 일환으로 마련됐다.쌀은 사랑의 밥차 운영에 필요한 식재료로 사용될 예정이다.이번 후원은 지역사회 돌봄 기능 강화에 도움이 될 것으로 기대된다.김미강 회장은 “작은 정성이지만 지역 이웃들에게 따뜻한 한 끼가 전달되길 바라는 마음으로 마련했다”며 “앞으로도 지속적인 나눔과 봉사로 지역사회에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.이신숙 (사)순천시자원봉사센터장은 “소중한 후원에 깊이 감사드린다”며 “사랑의 밥차를 통해 도움이 필요한 이웃들에게 따뜻한 나눔이 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.순천 최종필 기자