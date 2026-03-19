무안 오리농장서 조류인플루엔자 항원 검출

방역팀 투입·10㎞ 예찰·24시간 이동중지 등 확산 차단 총력

이미지 확대 무안군 현경면의 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 전남도가 19일 방역 활동을 벌이고 있다.

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전남 무안군 현경면의 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 전남도가 초동 방역 조치에 나섰다.육용오리 1만 6000여 마리를 사육하고 있는 해당 농장은 사육 단계 예찰 검사에서 19일 H5형 조류인플루엔자 항원이 검출돼 농림축산검역본부에서 최종 고병원성 여부를 판명 중이다.전남도는 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 투입해 해당 농장 출입을 통제하고 살처분 등 방역 조치에 들어가는 한편 현장 지원관 2명을 파견해 발생 원인 등을 조사하고 있다.도는 추가 확산 방지를 위해 발생 농장 방역 지역 10㎞ 내 가금농장에 대해 정밀검사를 하고, 주변 소하천·저수지 주변 도로와 가금농장 진입로 등에 대한 방역 소독을 하고 있다.감염 개체 조기 검출을 위해 발생 계열사 전체 농가에 대해서도 정밀검사와 함께 방역 점검을 병행하고 있다.전남도는 발생 계열사와 지역 오리농장 및 관련 축산시설, 축산차량에 대해 오는 20일 오후 1시까지 24시간 동안 일시이동중지명령을 발령하고 가금농장 및 축산 관계 시설에 대한 일제 소독과 이행 상황 점검을 하고 있다.이날 현재 고병원성 조류인플루엔자는 전국적으로는 58건, 전남은 나주, 영암, 곡성, 구례에서 10건이 발생했다.이영남 전남도 동물방역과장은 “3월에도 고병원성 조류인플루엔자가 산발적으로 발생하고 있고 철새 북상 시기와 맞물려 추가 발생 위험이 높다”며 “가금농가는 농장 출입 통제, 장화 갈아신기, 하루 2회 이상 소독 등 기본 방역 수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.무안 류지홍 기자