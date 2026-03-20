“계절별 육아용품, 한 번에 해결하세요” 강동구, 육아 ‘꾸러미팩’ 대여

아이맘 강동 장난감 도서관에서 31일부터 대여

봄 놀이팩, 여름 물놀이팩, 가을 캠핑팩 등

이미지 확대 서울 강동구가 31일부터 시작하는 육아 용품 대여 서비스 꾸러미팩의 ‘놀이팩’ 구성 장난감.

강동구 제공

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서울 강동구는 육아비용 절감과 육아용품 보관 부담을 덜기 위해 아이맘 강동 천호2동점에서 계절과 주제에 맞춰 구성한 ‘꾸러미팩’ 대여 사업을 시작한다고 20일 밝혔다.오는 31일부터 시작하는 이 사업은 권역별 5곳을 운영하고 있는 아이맘 강동 장난감도서관에서 대여할 수 있다. 2019년부터 미취학 아동 가정의 육아 부담을 덜기 위해 만들어진 아이맘 강동 장난감도서관은 장난감과 도서, 육아용품은 물론 돌·백일상, 명절 한복 등 가정 내 행사지원 품목까지 폭넓게 대여가 가능하다.꾸러미팩은 사용 기간은 짧지만 부피가 크고 보관이 어려워 별도 구매나 상시 보관이 부담스러운 물품을 주제별로 묶어 구성됐다. 계절 놀이, 야외 활동, 가족 행사 등에 필요한 물품을 한 번에 이용할 수 있도록 구성해 육아 가정의 활용도를 높였다.3월에 처음 선보이는 꾸러미팩은 “놀이팩”이다. 연령별 동화책을 비롯해 부모와 함께 몸으로 즐길 수 있는 체육 놀이, 역할놀이 등으로 구성했으며, 첫 사전 예약은 오는 31일 오전 10시부터 아이맘 강동 누리집(홈페이지)에서 신청할 수 있다.서비스를 이용하려면 먼저 장난감도서관 연회원(연회비 2만 원)으로 가입해야 한다. 강동구민 또는 강동구 재직자면 누구나 이용할 수 있으며, 아이맘 강동 누리집(홈페이지) 회원가입 후 신분증과 미취학 아동이 기재된 주민등록등본을 지참해 가까운 장난감도서관을 방문하면 된다.대여료는 1팩당 2000원으로, 한명당 최대 1팩까지 대여할 수 있고, 대여 기간은 2주로 연장은 불가하다. 장난감과 도서 대여 품목과는 별도로 운영된다.구는 놀이팩 이후 여름철 물놀이에 적합한 ‘물놀이팩’, 불멍 세트와 곤충채집 세트 등 자연 친화적인 야외 활동을 즐길 수 있는 ‘캠핑팩’을 선보일 예정이다.이수희 구청장은 “이번 꾸러미팩 대여 사업이 육아 가정의 일상에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 부모들이 필요로 하는 서비스를 세심하게 발굴해 ‘아이 키우기 좋은 강동’을 만들어가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자