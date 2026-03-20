고양시 체육공원 주차료 ‘이중부담’ 완화

체육시설 이용자 요금 감면 근거 마련

올 유료화 앞두고 “이용 부담 줄인다”

체육공원 장기 주차 차량들로 불편 커

이미지 확대 이종덕 고양시의원

이미지 확대 성라체육공원 주차장 모습. 장기 주차 차량들로 정작 공원 이용자들이 사용할 수 있는 주차 공간이 부족하다는 불만이 제기돼 왔다.[고양시 제공]

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고양시 체육공원에서 운동하러 갔다가 주차요금까지 따로 내야 했던 불편이 줄어들 전망이다.고양특례시의회는 이종덕 의원이 대표 발의한 ‘고양시 부설주차장 관리 조례 일부개정조례안’이 본회의를 통과했다고 20일 밝혔다.이 조례 개정은 올해 부터 일부 공원 주차장이 유료로 전환될 예정인 데 따른 것이다. 그동안 체육공원 안에 있는 유료 체육시설을 이용하는 시민들은 시설 이용료를 내고도 주차요금을 별도로 부담해야 해 불만이 꾸준히 제기돼 왔다.개정안에는 체육시설 이용자의 부담을 덜기 위해 주차요금을 감면할 수 있는 기준을 마련하도록 하는 내용이 담겼다. 구체적인 감면 범위와 방식은 각 주차장 운영 여건 등을 고려해 시장이 정할 수 있도록 했다.이렇게 되면 체육시설을 이용하는 시민들이 주차비까지 이중으로 부담하는 문제는 일정 부분 해소될 것으로 보인다. 특히 성사체육공원처럼 이용자가 많은 곳에서는 체감 효과가 클 것으로 예상된다.이종덕 의원은 “체육시설 이용료에 더해 주차비까지 내야 했던 불편을 줄이기 위해 조례를 개정했다”며 “앞으로도 시민들이 일상에서 겪는 불편을 줄이는 데 힘쓰겠다”고 말했다.고양시는 조례 개정 취지에 맞춰 구체적인 주차요금 감면 기준을 마련해 시행할 계획이다.앞서, 고양시는 올해부터 성사체육공원 등 공원 부설주차장을 평일 유료로 전환하겠다고 지난해 말 예고했다. 장기 주차와 방치 차량을 줄이고 이용객 중심의 주차 환경을 조성하기 위한 조치다. 성사체육공원 등은 체육시설과 산책로가 결합된 복합 공간으로 이용객이 많지만, 주차장이 장기 주차 공간으로 활용되면서 불편이 반복돼 왔다.한상봉 기자