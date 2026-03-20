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인천시, 영종~청라 연결도로명 ‘청라하늘대로’ 선정

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강남주 기자
수정 2026-03-20 13:45
입력 2026-03-20 13:45
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청라하늘대로 위치도. 인천시 제공
청라하늘대로 위치도. 인천시 제공


인천시는 중구 영종도와 서구 청라를 잇는 연결도로 명칭을 ‘청라하늘대로’로 확정했다고 20일 밝혔다.

해당 도로는 중구 중산동 1097-600에서 시작해 청라하늘대교를 거쳐 서구 청라동 101-11까지 연결되는 총길이 8.1㎞다.

도로명 후보로는 청라하늘대로를 비롯해 중구 지역적 특색을 반영한 ‘인천국제도시대로’, 시가 제안한 ‘국제미래대로’ 등이 상정됐다.

시 주소정보위원회는 지난 6일부터 16일까지 시민 선호도 조사 결과와 각 자치단체의 제안 발표 내용, 도로명 부여 기준 등을 종합적으로 검토해 청라하늘대로를 최종 선정했다.

청라하늘대로는 청라하늘대교의 명칭을 반영해 위치를 직관적으로 인지할 수 있고, 도로의 예측성과 활용성이 높다는 점에서 긍정적으로 평가됐다.

이원주 시 도시계획국장은 “청라하늘대로가 영종과 청라 간 접근성을 높이고, 화합과 상생을 통한 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

강남주 기자
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